ФОТО | Да здравствует король! Уильям и Кейт поздравили Карла III с днем рождения забавным снимком

Вчера был знаменательный день для короля Великобритании - Карлу III исполнилось 76 лет. Несколько членов королевской семьи поздравили его с днем рождения. Старший сын короля, принц Уэльский Уильям, и его супруга, принцесса Кэтрин, опубликовали в социальных сетях приятное сообщение с поздравлениями.

Аккаунт принца и принцессы Уэльских разместил уморительную фотографию в социальной сети X. Фотография, должно быть, была сделана в прошлом месяце, когда король посетил Самоа, поскольку на его шее традиционный самоанский венок. Забавным снимок делает также тот факт, что на Карле надеты солнцезащитные очки.

„Мы поздравляем Его Величество короля с днем рождения!“ - подписали Уильям и Кейт милую фотографию.

Аккаунт королевской семьи в социальных сетях также выразил свои поздравления. Их фотография Карла была более скромной и официальной. На снимке Карл одет в синий костюм, слегка улыбается и смотрит в камеру. Поздравления совпадают с поздравлениями Уильяма и Кейт.

Этот год был непростым для короля Великобритании. В январе стало известно, что у него диагностировали рак. В настоящее время он проходит курс лечения от этого серьезного заболевания.