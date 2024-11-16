Андрей Зевакин резко прошелся по своему конкуренту по Eesti Laul Томми Кэшу: „Он отправится обратно домой“(3)
В среду Андрей Зевакин опубликовал в своем TikTok шутливый призыв к поклонникам голосовать за него на Eesti Laul. Однако многие подписчики Зевакина в комментариях признаются, что их голос будет отдан Томми Кэшу.
В среду вечером блогер Андрей Зевакин опубликовал в TikTok видео, в котором предложил своим поклонникам проголосовать за него и его возлюбленную Келли-Кариту Ефимову на песенном конкурсе Eesti Laul. Глядя на комментарии под видео, кажется, что многие из подписчиков Зевакина на самом деле являются поклонниками его конкурента Томми Кэша.
„Прости, но в этот раз будет Томми Кэш“, - сказал один из подписчиков, чей комментарий уже набрал 550 лайков. „Он отправится обратно домой, да“, - резко ответил Зевакин, давая понять, что он не верит в победу Кэша.
Несколько комментаторов заявили, что симпатизируют в первую очередь Томми Кэшу, но, конечно, есть и те, кто поддерживает Зевакини и Кариту. Один из фанатов признался, что Зевакин получит его голос только из-за Кариты.
Хотя песни Eesti Laul не обнародованы, именно участие Томми Кэша в нем вызвало наибольший резонанс. У артиста, безусловно, есть преимущество в виде международной известности и большой базы поклонников.
В финале Eesti Laul 2025 участвуют: Ант Нурхан („Tomorrow Never Comes), финско-шведская артистка Фелин („Solo Anthem“), шведка Анна Сахлене („Love Me Low“), Stereo Terror („Prty Till the End of the World“), Ан-Марлен („Külm“), Элиза („The Last to Know“), Minimal Wind („Armageddon“), Анрдрей Зевакин ft. Карита („Ma ei tea sind“), Gem98 („Psycho“), Франц Тикерпуу („Trouble“), Янек („Frozen“), Йоэлль („Eyes Don’t Lie“) и Томми Кэш („Espresso Macchiato“).
Эстоноземельцы могут проголосовать еще за одну песню, которая пройдет в финал 16-й. Как сообщает ERR Menu, 16-я песня финала будет известна в начале января в ходе онлайн-голосования на Raadio 2.
Финал Eesti Laul 2025 пройдет 15 февраля в Unibet Arena.