Эстонские музеи распахнут двери своих хранилищ для всех желающих

Например, в хранилище Музея городской истории Тарту можно будет увидеть блокфлейту XIV века, найденную в мусорном баке на территории по адресу Юликооли, 15. Это одна из трех известных сегодня средневековых блокфлейт и единственная, которая до сих пор может издавать звуки.

„Сбор и сохранение культурного наследия – основная задача музеев. 94% жителей Эстонии считают важным сохранять культурное наследие для будущих поколений, но редко говорят о тех работах, которые связаны с хранением и исследованием музейных коллекций. Также малоизвестно, с какими потребностями и вызовами сталкиваются музеи для обеспечения сохранности наследия в их хранилищах“, – пояснила председатель правления Эстонского союза музеев Керту Мяннисте.

Экскурсии в рамках Дня любопытства проводятся по предварительной регистрации, вход по стандартной цене. С программой можно ознакомиться здесь.

День любопытства — это инициатива президента Эстонии, которой было положено начало 17 ноября 2022 года. Ее цель – подчеркнуть, что любопытство является основой для обучения на протяжении всей жизни.