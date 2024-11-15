Эстонские музеи распахнут двери своих хранилищ для всех желающих
В честь Дня любопытства 16 и 17 ноября около 25 музеев по всей Эстонии откроют свои хранилища, чтобы на ограниченное время продемонстрировать посетителям уникальные экспонаты, пишет rus.err.ee.
Например, в хранилище Музея городской истории Тарту можно будет увидеть блокфлейту XIV века, найденную в мусорном баке на территории по адресу Юликооли, 15. Это одна из трех известных сегодня средневековых блокфлейт и единственная, которая до сих пор может издавать звуки.
„Сбор и сохранение культурного наследия – основная задача музеев. 94% жителей Эстонии считают важным сохранять культурное наследие для будущих поколений, но редко говорят о тех работах, которые связаны с хранением и исследованием музейных коллекций. Также малоизвестно, с какими потребностями и вызовами сталкиваются музеи для обеспечения сохранности наследия в их хранилищах“, – пояснила председатель правления Эстонского союза музеев Керту Мяннисте.
Экскурсии в рамках Дня любопытства проводятся по предварительной регистрации, вход по стандартной цене. С программой можно ознакомиться здесь.
День любопытства — это инициатива президента Эстонии, которой было положено начало 17 ноября 2022 года. Ее цель – подчеркнуть, что любопытство является основой для обучения на протяжении всей жизни.