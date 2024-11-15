„Это не назвать ни мызой, ни виллой, ни усадьбой“. Сильвия Ильвес рассказала, сколько она заплатила за свой новый дом

„Это двухэтажный дом, и в нем достаточно места, чтобы мы с мальчиками там поместились“, - говорит Сильвия о своем новом доме, но пока не показывает фотографий. „Это не назвать ни мызой, ни виллой, ни усадьбой, но в будущем я все же хочу создать свою собственную маленькую мызу. Я хочу создать симбиоз мызы и античного времени. Мы с нетерпением ждем переезда в конце ноября“.