Шоубиз
15.11.2024, 11:00

„Это не назвать ни мызой, ни виллой, ни усадьбой“. Сильвия Ильвес рассказала, сколько она заплатила за свой новый дом

 
Новоиспеченная домовладелица Сильвия Ильвес в своей съемной квартире.
Новоиспеченная домовладелица Сильвия Ильвес в своей съемной квартире.
ФОТО: Aivar Kullamaa | Delfi Meedia

Виолончелистка Сильвия Ильвес наконец-то купила собственный дом на окраине Таллинна и планирует переехать туда вместе со своими четырьмя сыновьями в конце этого года. Стала известна и цена дома, для покрытия которой Сильвии пришлось взять кредит в банке.

„Это двухэтажный дом, и в нем достаточно места, чтобы мы с мальчиками там поместились“, - говорит Сильвия о своем новом доме, но пока не показывает фотографий. „Это не назвать ни мызой, ни виллой, ни усадьбой, но в будущем я все же хочу создать свою собственную маленькую мызу. Я хочу создать симбиоз мызы и античного времени. Мы с нетерпением ждем переезда в конце ноября“.

Сильвии потребовалось немало времени, чтобы получить кредит в банке и воплотить свою мечту в жизнь.

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