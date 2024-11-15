Шоубиз
15.11.2024, 15:00

„Я прилично набрала вес во время беременности“. Элина Нечаева рассказывает, как она так быстро пришла в форму после родов

 
Элина Нечаева недавно впервые стала матерью.
Элина Нечаева недавно впервые стала матерью.
ФОТО: Aivar Kullamaa | Delfi Meedia

Оперная певица Элина Нечаева (33) 26 октября впервые стала матерью. У Элины и ее мужа-хореографа Ахмеда Муссы (34) родился сын Олив.

Элина радостно принимает поздравления и говорит, что и у нее, и у ребенка все хорошо. Элина говорит, что ее сын, который родился чуть раньше срока, на 35 неделе беременности, хорошо оправляется.

„Он хорошо кушает и любит поесть, как и его мама с папой. Конечно, когда он родился, то был совсем крохой - 47 см ростом и весом чуть меньше 2400 граммов“, - говорит новоиспеченная мама.

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