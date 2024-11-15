15.11.2024, 15:00
„Я прилично набрала вес во время беременности“. Элина Нечаева рассказывает, как она так быстро пришла в форму после родов
ФОТО: | Delfi Meedia
Оперная певица Элина Нечаева (33) 26 октября впервые стала матерью. У Элины и ее мужа-хореографа Ахмеда Муссы (34) родился сын Олив.
Элина радостно принимает поздравления и говорит, что и у нее, и у ребенка все хорошо. Элина говорит, что ее сын, который родился чуть раньше срока, на 35 неделе беременности, хорошо оправляется.
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