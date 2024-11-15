Чулпан Хаматова рассказала о совместной работе с Юлией Ауг: моя подруга и единомышленница(1)
Чулпан Хаматова дала большое развернутое интервью Eesti Päevaleht. В разговоре с журналистом Хаматова также рассказала и о совместном творческом проекте с Юлией Ауг.
Новая постановка „Исцеление“ с вашим участием скоро дебютирует в Таллинне. Что вас в ней привлекло?
Это возможность работать с Юлией Ауг, которая является моей подругой и единомышленницей. Я очень уважаю Михаила Дурненкова как драматурга. А о возможности сотрудничества с потрясающим латвийским режиссёром Элмаром Сенковсом я мечтала уже давно.
Прочитав пьесу, я сразу сказала „да“: в этой истории поднимается глубокая и актуальная тема, а персонажи написаны очень интересно. Пьеса рассказывает о безответственном осуждении других людей в современном мире. Для меня, как актрисы, невероятно увлекательно исследовать это явление на сцене.
Хотя кто-то когда-то сказал, что нет ничего скучнее, чем две женщины на сцене, у меня появляется азарт доказать обратное! Я уверена, что это будет очень крутая постановка.
„Исцеление“ покажут 3 и 4 декабря в Русском театре в Таллинне
Новый спектакль Vaba Lava „Исцеление“ объединяет двух необыкновенных звезд - Юлию Ауг и Чулпан Хаматову! Мировая премьера состоится 3 и 4 декабря в Русском театре. Пьесу Михаила Дурненкова поставит известный латвийский режиссер Элмарс Сенковс.
„Исцеление“ переносит зрителей в мир интриг, где две женщины, Анна (Юлия Ауг) и Соня (Чулпан Хаматова), оказываются в центре сложных тайн крупнейшей городской благотворительной организации. Анна, которой предстоит стать новым директором благотворительного фонда, узнает шокирующую правду: ее отец обманным путем завладел деньгами благотворительного фонда. Но Соня, журналистка-расследовательница, полна решимости раскрыть всю правду и разрушить репутацию фонда. Их противостояние приводит не только к личным и общественным конфликтам, но и проверяет их моральные убеждения и человеческие отношения.
Спектакли пройдут 3 и 4 декабря в Русском театре в Таллинне, а также 9 декабря в театре „Дайлес“ в Риге.
Билеты можно смотреть по ссылке ЗДЕСЬ.