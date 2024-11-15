Чулпан Хаматова рассказала о совместной работе с Юлией Ауг: моя подруга и единомышленница

Новая постановка „Исцеление“ с вашим участием скоро дебютирует в Таллинне. Что вас в ней привлекло?

Это возможность работать с Юлией Ауг, которая является моей подругой и единомышленницей. Я очень уважаю Михаила Дурненкова как драматурга. А о возможности сотрудничества с потрясающим латвийским режиссёром Элмаром Сенковсом я мечтала уже давно.

Прочитав пьесу, я сразу сказала „да“: в этой истории поднимается глубокая и актуальная тема, а персонажи написаны очень интересно. Пьеса рассказывает о безответственном осуждении других людей в современном мире. Для меня, как актрисы, невероятно увлекательно исследовать это явление на сцене.

Хотя кто-то когда-то сказал, что нет ничего скучнее, чем две женщины на сцене, у меня появляется азарт доказать обратное! Я уверена, что это будет очень крутая постановка.

„Исцеление“ покажут 3 и 4 декабря в Русском театре в Таллинне

Новый спектакль Vaba Lava „Исцеление“ объединяет двух необыкновенных звезд - Юлию Ауг и Чулпан Хаматову! Мировая премьера состоится 3 и 4 декабря в Русском театре. Пьесу Михаила Дурненкова поставит известный латвийский режиссер Элмарс Сенковс.

„Исцеление“ переносит зрителей в мир интриг, где две женщины, Анна (Юлия Ауг) и Соня (Чулпан Хаматова), оказываются в центре сложных тайн крупнейшей городской благотворительной организации. Анна, которой предстоит стать новым директором благотворительного фонда, узнает шокирующую правду: ее отец обманным путем завладел деньгами благотворительного фонда. Но Соня, журналистка-расследовательница, полна решимости раскрыть всю правду и разрушить репутацию фонда. Их противостояние приводит не только к личным и общественным конфликтам, но и проверяет их моральные убеждения и человеческие отношения.

Спектакли пройдут 3 и 4 декабря в Русском театре в Таллинне, а также 9 декабря в театре „Дайлес“ в Риге.

Билеты можно смотреть по ссылке ЗДЕСЬ.