Актриса Чулпан Хаматова: „Cейчас очень легко ругать русских“

Одна из самых известных российских актрис театра и кино Чулпан Хаматова (49 лет) в то время, когда российские войска вошли на территорию Украины и началась война, отдыхала за границей. Всего за пару дней Хаматова решила не возвращаться на родину, вместе с тремя дочерьми перееха­ла в Латвию и начала там заново строить свою жизнь.