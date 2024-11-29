29.11.2024, 12:00
Актриса Чулпан Хаматова, которая выступит в Таллинне во вторник: „Cейчас очень легко ругать русских“
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„Жаль, что мы тратим время на обвинения и оправдания. Мы могли бы заняться какими-то более важными делами по спасению друг друга“, — говорит российская актриса Чулпан Хаматова, которая 3 и 4 декабря выступит в Таллинне.
Одна из самых известных российских актрис театра и кино Чулпан Хаматова (49 лет) в то время, когда российские войска вошли на территорию Украины и началась война, отдыхала за границей. Всего за пару дней Хаматова решила не возвращаться на родину, вместе с тремя дочерьми переехала в Латвию и начала там заново строить свою жизнь.
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