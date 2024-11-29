Культура
29.11.2024, 12:00

Актриса Чулпан Хаматова, которая выступит в Таллинне во вторник: „Cейчас очень легко ругать русских“

 
„Я по-прежнему люблю Россию, я люблю людей, своих друзей, которые там“, — говорит известная актриса Чулпан Хаматова, которая сейчас живет в Латвии.
„Я по-прежнему люблю Россию, я люблю людей, своих друзей, которые там“, — говорит известная актриса Чулпан Хаматова, которая сейчас живет в Латвии.
ФОТО: Ksenia Hamatova

„Жаль, что мы тратим время на обвинения и оправдания. Мы могли бы заняться какими-то более важными делами по спасению друг друга“, — говорит российская актриса Чулпан Хаматова, которая 3 и 4 декабря выступит в Таллинне.

Одна из самых известных российских актрис театра и кино Чулпан Хаматова (49 лет) в то время, когда российские войска вошли на территорию Украины и началась война, отдыхала за границей. Всего за пару дней Хаматова решила не возвращаться на родину, вместе с тремя дочерьми перееха­ла в Латвию и начала там заново строить свою жизнь.

Чулпан Хаматова участвует в новом проекте таллиннского театра Vaba Lava — постановке известного латвийского режиссера Элмарса Сеньковса „Исцеление“. Мировая премьера пройдет 3 и 4 декабря в Русском театре в Таллинне. Помимо Хаматовой, в постановке пьесы Михаила Дурненкова принимает участие Юлия Ауг.

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