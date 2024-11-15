15.11.2024, 19:00
Украинский кинопродюсер объяснил, почему против показа „Глухих влюбленных“ на PÖFF: фильм представляет российского солдата жертвой войны
ФОТО: | PÖFF
На кинофестивале PÖFF украинский кинопродюсер Филипп Ильенко выразил разочарование включением фильма российского режиссера, который, по его мнению, поддерживает пропаганду и клише, уравнивая агрессора с жертвой. В то же время он подчеркнул важность показа украинского фильма „Сентиментальное путешествие на планету Параджанова“, который отражает параллели с современностью.
Ильенко не скрывает разочарования решением PÖFF включить фильм „Глухие влюбленные“ российского режиссера Бориса Гуца в конкурсную программу. „Дело не только в том, что это работа российского автора, но прежде всего в том, что этот фильм полностью воспроизводит нарратив российской пропаганды“, — отмечает он в интервью Delfi.
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