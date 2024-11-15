Украинский кинопродюсер объяснил, почему против показа „Глухих влюбленных“ на PÖFF: фильм представляет российского солдата жертвой войны

Ильенко не скрывает разочарования решением PÖFF включить фильм „Глухие влюбленные“ российского режиссера Бориса Гуца в конкурсную программу. „Дело не только в том, что это работа российского автора, но прежде всего в том, что этот фильм полностью воспроизводит нарратив российской пропаганды“, — отмечает он в интервью Delfi.

„В фильме звучат обвинения в адрес украинских военных, включая якобы совершение военных преступлений и пытки пленных, что абсолютно не соответствует действительности. Кроме того, картина приравнивает агрессора к жертве, представляя русского солдата так же жертвой войны. При этом полностью игнорируется вопрос коллективной ответственности российского общества за то, что происходит в Украине, за развязывание агрессивной империалистической войны и за состояние их собственной страны“, - поясняет свою позицию кинопродюсер, добавляя, что осознанно или неосознанно российский режиссер воспроизводит все клише, используемые ранее в русском кино и русской культуре по отношению к Украине.