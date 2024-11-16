Культура
16.11.2024, 12:00

ФОТО | Куда же без классики! Яркая публика собралась на премьеру „Дубровского“ в Русском театре

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Гости на премьере „Дубровского“ в Русском театре
Гости на премьере „Дубровского“ в Русском театре
ФОТО: Ilja Matusihis | Delfi Meedia

15 ноября в Большом зале Русского театра Эстонии прошла третья премьера 77-ого сезона. В этот раз выбор пал на классику девятнадцатого века. Сценическую версию „Дубровского“ представил хорошо знакомый эстонской публике режиссер Сергей Голомазов.

Сюжет не нуждается в пересказе: захватывающую историю о любви и вражде, о дружбе и предательстве многие из нас читали еще в детстве, также она знакома по нескольким экранизациям. Авантюрный, почти приключенческий дух неоконченного романа Пушкина сближает заглавного героя с Робином Гудом, чье имя можно считать нарицательным.

По мнению режиссера, главный нерв спектакля – это самоощущение человека, живущего в очень несправедливом мире. Бродячий сюжет о благородном разбойнике совпадает с поиском молодого сильного героя нашего времени – того, который пытается защитить человеческое достоинство, любовь, надежды на будущее.

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