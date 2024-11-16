ФОТО | Куда же без классики! Яркая публика собралась на премьеру „Дубровского“ в Русском театре

Сюжет не нуждается в пересказе: захватывающую историю о любви и вражде, о дружбе и предательстве многие из нас читали еще в детстве, также она знакома по нескольким экранизациям. Авантюрный, почти приключенческий дух неоконченного романа Пушкина сближает заглавного героя с Робином Гудом, чье имя можно считать нарицательным.