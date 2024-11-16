ФОТО | Куда же без классики! Яркая публика собралась на премьеру „Дубровского“ в Русском театре(4)
15 ноября в Большом зале Русского театра Эстонии прошла третья премьера 77-ого сезона. В этот раз выбор пал на классику девятнадцатого века. Сценическую версию „Дубровского“ представил хорошо знакомый эстонской публике режиссер Сергей Голомазов.
Сюжет не нуждается в пересказе: захватывающую историю о любви и вражде, о дружбе и предательстве многие из нас читали еще в детстве, также она знакома по нескольким экранизациям. Авантюрный, почти приключенческий дух неоконченного романа Пушкина сближает заглавного героя с Робином Гудом, чье имя можно считать нарицательным.
По мнению режиссера, главный нерв спектакля – это самоощущение человека, живущего в очень несправедливом мире. Бродячий сюжет о благородном разбойнике совпадает с поиском молодого сильного героя нашего времени – того, который пытается защитить человеческое достоинство, любовь, надежды на будущее.