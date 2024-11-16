Умерла актриса Светлана Светличная

Сегодня кинокритик Сусанна Альперина сообщила о трагедии: „Светланы Светличной не стало. Написал мне Слава Шмыров. Первая красавица СССР. Фраза „Не виноватая я! Он сам пришел!“ преследовала ее по жизни. Сейчас бы сказали, что стала мемом. Кстати, и познакомилась я со Светланой, благодаря Славе. Он организовал Неделю российского кино в кино в Тбилиси. 2013-й год. Светлана Светличная там представляла фильм Йоса Стеллинга „Девушка и смерть“. Как выглядела! Шляпки! Ножки! Не у каждой молодой красотки такие. Юная и свободная душой, шутили много, покупки вместе делали… Потом я устраивала чтения произведений финалистов „Большой книги“ — позвала ее в редакцию. Пришла! Чудесно прочитала. Виделись еще и на фестивале „Короче“ со Светланой. Ездили вместе на кораблике — по традиции, заведенной с самого начала фестиваля. И снова — улыбки, фото, смех… Ушла она из жизни — увы — ожидаемо. Я следила за новостями. Многие следили… Но в душе каждого зрителя, она останется навсегда“