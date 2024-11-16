Кино
16.11.2024, 18:10

ФОТО | „Бунтарь в бабочке“. На премьеру документального фильма о себе Тоомас Хендрик Ильвес пришел со своими четырьмя детьми

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Toomas Hendrik Ilvese eluloofilmi esilinastus
Toomas Hendrik Ilvese eluloofilmi esilinastus
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

15 ноября в рамках 28-го кинофестиваля PÖFF („Темные ночи“) и конкурсной программы балтийских фильмов. состоялась премьера художественного фильма о последних годах десятилетнего президентства Тоомаса Хендрика Ильвеса под названием „Бунтарь в бабочке“.

Тоомас Хендрик Ильвес прибыл на премьеру документального фильма о себе вместе со своими детьми - Луукасом Кристьяном, Юлией Кристийне, Кадри Кейу и Хансом Хендриком.

„Я был довольно сумасшедшим президентом“, - сказал о себе Тоомас Хендрик Ильвес.

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