ФОТО | „Бунтарь в бабочке“. На премьеру документального фильма о себе Тоомас Хендрик Ильвес пришел со своими четырьмя детьми

15 ноября в рамках 28-го кинофестиваля PÖFF („Темные ночи“) и конкурсной программы балтийских фильмов. состоялась премьера художественного фильма о последних годах десятилетнего президентства Тоомаса Хендрика Ильвеса под названием „Бунтарь в бабочке“.