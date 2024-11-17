Умер экс-солист группы „На-На“ Владимир Левкин

Пока неизвестно, что именно стало причиной трагедии. В данное время родные и друзья приносят соболезнования его близким. „Лети, мое солнышко…“ — написала в личном блоге его супруга Маруся.

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская поддержала супругу Левкина. „Как мы жили? Не ценили все, что выше нас… Вова, покойся с миром… Маруся, я всегда рядом, и мои двери открыты. Крепись и держись пожалуйста“, — поделилась Екатерина в соцсети.

А ведь ничего не предвещало беды. 57-летний Владимир Левкин вел активный образ жизни, выступал, посещал светские мероприятия. А ведь в начале нулевых у артист диагностировали рак лимфатической системы. Он перенес сложное лечение, две пересадки костного мозга. Казалось, что болезнь отступила. В последнее время певец появлялся на публике в темных очках.