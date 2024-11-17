Любимые ведущие в сборе: на волне "Народного радио“ начала вещание новая русскоязычная радиостанция

„Радио Maximum“ вещает в Таллинне и Нарве на волне 100.0 FM, а в Йыхви и Кохтла-Ярве - на 96.3 FM. Новую радиостанция возглавил Дмитрий Красильников, который сам 13 лет руководил „Народным радио“.

Уже 18 ноября на радиостанции стартует „Утро на Maxinum“ с известными всем и любимыми многими ведущими Борисом Горским, Алексеем Исаченко и Оксаной Яаксон. Слушать радио можно также онлайн здесь.

Многим знакома радиостанция „Мaximum“ по работе в России. По словам руководителя нового проекта, будущее название радиостанции и программы „Радио Maximum“ на территории Эстонии никаким образом не связаны с российской одноименной радиостанцией.

Дмитрий Красильников считает подобное название слишком привлекательным, чтобы его не использовать. „Были продуманы все детали, начиная с музыкального формата, оформления, программ, и заканчивая социальной составляющей проекта. Особое внимание будет уделено информационным блокам, а также музыке эстонских авторов. При выборе названия MAXIMUM, мы в первую очередь опирались на благозвучность, универсальность, аттрактивность и энергетику слова MAXIMUM. Оно звучит одинаково и имеет одно и то же значение на многих языках мира. Оно одинаково понятно как русскоязычной, так и эстоноязычной и англоязычной аудитории, - ранее уточнил он для RusDelfi.

Новые лицензии на деятельность „Радио Maximum“ действительны в течение 7 лет (с 17.11.2024 по 16.11.2031).