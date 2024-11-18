Искусство или провокация? В 2009 году художница установила на Тынисмяги „Золотого солдата“ - вот что за этим последовало

Художница Кристина Норман рассказала, что она начала работать над проектом „Золотой бронзовый солдат“ в то время, когда Бронзовый солдат еще стоял на Тынисмяги. „Тогда я задумалась об идентичности и памяти. Когда в 2006 году напряжение вокруг Бронзового солдата начало расти, то мне показалось это странным. Несмотря на то, что я ходила в русскую школу и выросла в русскоязычной среде, Бронзовый солдат никогда не был для меня важен“.

„Золотого солдата“ доставили на Тынисмяги 9 мая 2009 года. Хотя к тому времени Бронзовый солдат уже два года находился на таллиннском Военном кладбище, люди все равно собирались на прежнем месте памятника, чтобы почтить память советских солдат. Поскольку 9 мая люди все равно приходили туда с цветами и свечами, то художница с помощью копии Бронзового солдата визуализировала то, что собравшиеся уже представляли себе.

„Те люди, которые находились там, слышали, как молодые люди, которые помогали доставить „Золотого солдата“ на место, перекинулись несколькими предложениями на эстонском языке. Сначала были подозрения, что это провокация со стороны эстонцев. В какой-то момент кто-то сказал, что не имеет значения, что его доставили эстонцы, ведь это именно наш „Алеша“, и он должен стоять здесь“, – рассказала Норман.

„Золотой солдат“ простоял на Тынисмяги 20 минут. „Сразу было видно, как все спешат. Все ритуалы – возложение цветов, свечей и фотографирование - все нужно было сделать очень быстро, потому что понятно, что полиция появится с минуту на минуту“, – рассказала Норман.

Вместе с „Золотым солдатом“ с Тынисмяги увезли и Кристину Норман. Позже „Золотой солдат“ был возвращен художнице. Кроме того, за нарушение требований порядка было вынесено устное предупреждение.