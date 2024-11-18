„Если кто-то написал, что я „москаль“ и „жид пердячий“, то я переживу это“: Борис Гуц о скандальном фильме про украинку и россиянина(14)
На Международном кинофестивале „Темные ночи“ (PÖFF) в Таллинне состоялась премьера фильма „Глухие влюблённые“ Бориса Гуца. Вызвавшая бурное обсуждение картина приковала к себе тысячи глаз. Нам удалось поговорить с режиссёром киноленты лично. Обсудили не только направленный в сторону картины хейт, но и личное отношение Бориса к происходящему, а также подняли вопросы, связанные с эмиграцией.
В воскресенье, в 12 часов дня, состоялся закрытый пресс-показ скандального фильма Бориса Гуца „Глухие влюбленные“. Сама премьера, на которую были выкуплены все билеты, состоялась вечером того же дня. До последнего момента не было известно, присоединится ли сам Борис к дневному показу и состоится ли пресс-конференция. О том, что встреча все-таки произойдет, стало известно только в субботу, ближе к 12 ночи.