„Если кто-то написал, что я „москаль“ и „жид пердячий“, то я переживу это“: Борис Гуц о скандальном фильме про украинку и россиянина

В воскресенье, в 12 часов дня, состоялся закрытый пресс-показ скандального фильма Бориса Гуца „Глухие влюбленные“. Сама премьера, на которую были выкуплены все билеты, состоялась вечером того же дня. До последнего момента не было известно, присоединится ли сам Борис к дневному показу и состоится ли пресс-конференция. О том, что встреча все-таки произойдет, стало известно только в субботу, ближе к 12 ночи.