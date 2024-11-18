„Какая пошлость! И на такую "культуру“ у государства деньги есть!“: депутат от EKRE возмущена театральной постановкой

Народный депутат Керт Кинго выразила свое удивление от постановки театра VAT "Kabaree. Põrgu". "На такую "культуру“ у государства денег хватает“, - заявила она, поделившись своим разочарованием.

„Люди хвалили этот спектакль, отмечая его энергичность и танцевальность – именно то, что мне нравится. Поэтому я купила билеты ...“ - рассказала политик. Стоимость одного билета составила 28 евро.

„Вчера у меня был шок, когда через десять минут я поняла, куда попала“, — поделилась она своими впечатлениями от спектакля. „Неужели такая пошлость и извращение пришли в Эстонию?“

По ее словам, актеры много бегали по сцене и катались по полу. В пьесе не было произнесено никаких слов, только какие-то отдельные звуки. „Я думала, что нахожусь в сумасшедшем доме“, — заявила политик.

Как рассказала Кинго, на сцене были показаны сцены секса, а в довершение всего один из актеров-мужчин разделся догола, прыгнул на стол и начал там крутиться. „Если бы я знала, что меня ждет такой ужас, я бы не пошла. Невероятно, почему нигде нет комментариев по поводу этой дебильности“, - недоумевает она. „Это нормально, или со мной что-то не так?“