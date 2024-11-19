19.11.2024, 09:00
ФОТО | Впервые в компании жениха: певица Лаура Пылдвере вывела в свет своего таинственного возлюбленного
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Певица Лаура Пылдвере (36 лет) уже некоторое время состоит в отношениях со своим бойфрендом - пилотом Мяртом Соплепманном (36 лет) и периодически делится в социальных сетях совместными фотографиями. Вчера вечером Лаура впервые взяла возлюбленного на публичное мероприятие.
На минувших выходных в Таллинне прошел праздничный гала-концерт премии „Ilu Peegel“, на котором Tradehouse отметил выдающихся мастеров красоты 2024 года. На мероприятии присутствовала и певица Лаура Пылдвере. Она впервые представила публике своего возлюбленного Мярта Соплепманна.
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