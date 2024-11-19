Культура
19.11.2024, 09:00

ФОТО | Впервые в компании жениха: певица Лаура Пылдвере вывела в свет своего таинственного возлюбленного

 
Лаура Пылдвере с кавалером
Лаура Пылдвере с кавалером
ФОТО: Rene Lutterus

Певица Лаура Пылдвере (36 лет) уже некоторое время состоит в отношениях со своим бойфрендом - пилотом Мяртом Соплепманном (36 лет) и периодически делится в социальных сетях совместными фотографиями. Вчера вечером Лаура впервые взяла возлюбленного на публичное мероприятие.

На минувших выходных в Таллинне прошел праздничный гала-концерт премии „Ilu Peegel“, на котором Tradehouse отметил выдающихся мастеров красоты 2024 года. На мероприятии присутствовала и певица Лаура Пылдвере. Она впервые представила публике своего возлюбленного Мярта Соплепманна.

Лаура Пылдвере позировала со своим возлюбленным перед фотостеной мероприятия. Певица была одета в длинное серебряное платье, которое подчеркивало татуировку. Платье было полупрозрачным, и лилововолосая Лаура выглядела в нем восхитительно. Ее возлюбленный был одет в клетчатый пиджак, белый пуловер, бордовые брюки и белые ботинки.

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