Скандалы сыграли решающую роль? Кадри Симсон разошлась с давним возлюбленным-бизнесменом

Кадри Симсон и Теэт Соорм на президентском приеме в 2020 году
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Кадри Симсон, которая скоро покинет пост еврокомиссара по энергетике, призналась, что она сейчас не состоит в отношениях.
„Ведь у меня даже нет первого джентльмена, что мы будем делать с таким одиноким президентом. Зато дешево содержать, конечно“, - пошутила Кадри Симсон на вопрос Õhtuleht о том, планирует ли она в следующий раз баллотироваться в президенты.
„Не знаю, так сложилась жизнь“, - ответил он на вопрос, почему у нее нет первого джентльмен. „Я сама по себе, и поэтому мне было так легко заниматься этой европейской работой, потому что, когда ты сам по себе, ты успеваешь сделать гораздо больше, чем семейные люди“.