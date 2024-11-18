Скандалы сыграли решающую роль? Кадри Симсон разошлась с давним возлюбленным-бизнесменом

„Ведь у меня даже нет первого джентльмена, что мы будем делать с таким одиноким президентом. Зато дешево содержать, конечно“, - пошутила Кадри Симсон на вопрос Õhtuleht о том, планирует ли она в следующий раз баллотироваться в президенты.

„Не знаю, так сложилась жизнь“, - ответил он на вопрос, почему у нее нет первого джентльмен. „Я сама по себе, и поэтому мне было так легко заниматься этой европейской работой, потому что, когда ты сам по себе, ты успеваешь сделать гораздо больше, чем семейные люди“.