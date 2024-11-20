Не пропустите! В честь Культурной столицы Европы пройдет грандиозное световое шоу и рейв под открытым небом
30 ноября в центре Тарту пройдет вечеринка "Оставайся и твори“, посвященная закрытию культурных мероприятий Культурной столицы Европы 2024. Это будет масштабное световое шоу, которое расскажет историю как Тарту, так и всей Южной Эстонии. Заключительный аккорд этого важного для города года — рейв под открытым небом.
Мероприятие состоится в парке Пирогова на склоне Тоомемяэ, а световое шоу будет проходить в 19:00, 20:00 и 21:00, что позволит выбрать наиболее удобное время для его просмотра. Каждое шоу будет длиться 15 минут и расскажет о значимых событиях 2024 года в культурной столице. Кроме того, посмотреть шоу можно будет и в воскресенье, 1 декабря, в связи с торжественным зажжением первой свечи Адвента на площади Тартуской Ратуши.
"Мы приближаемся к завершению мероприятий в честь года культурной столицы Европы. Это было необыкновенное время, которое дало всей Южной Эстонии мощный импульс для необходимых дальновидных изменений в культуре. Название завершающего года культурной столицы „Jää ja loo“ символизирует настойчивость и дальнейшее созидание, но также и взгляд в будущее. Мы приглашаем вас снова собраться вместе, чтобы отпраздновать богатый культурный опыт с семьей, друзьями и близкими“, — сказал руководитель проекта "Тарту 2024“ Кулдар Лейс.
Вечеринка продолжится в 21:30 рейвом под открытым небом с участием известных артистов. Рейв продлится до 1 часа ночи.