Не пропустите! В честь Культурной столицы Европы пройдет грандиозное световое шоу и рейв под открытым небом

Мероприятие состоится в парке Пирогова на склоне Тоомемяэ, а световое шоу будет проходить в 19:00, 20:00 и 21:00, что позволит выбрать наиболее удобное время для его просмотра. Каждое шоу будет длиться 15 минут и расскажет о значимых событиях 2024 года в культурной столице. Кроме того, посмотреть шоу можно будет и в воскресенье, 1 декабря, в связи с торжественным зажжением первой свечи Адвента на площади Тартуской Ратуши.