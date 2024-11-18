В следующем году группа OneRepublic даст концерт в странах Балтии
Вы когда-нибудь слышали, как тысячи голосов подпевают „Counting Stars“ или „Apologize“? Тогда вы знаете: это только начало того, что нам предстоит пережить, когда OneRepublic следующей осенью, 4 ноября, вернется в Латвию, чтобы наэлектризовать Arena Riga. Приготовьтесь к такому выбросу энергии, какой вам доводится испытывать нечасто! Разогреет вечер перед выступлением OneRepublic британская сенсация Элла Хендерсон, покорившая мир своим мегахитом „Ghost“.
Когда звучат песни OneRepublic, вы понимаете, что не имели ни малейшего представления о том, как много у них хитов и насколько хорошо вы их уже знаете. Журнал Rolling Stone писал о них как о группе, которая позволяет уже сегодня услышать музыку будущего. Группа, которую открыл и вывел на широкую дорогу шоу-бизнеса рэпер и продюсер Тимбалэнд, выделяется уже своим основным составом, в котором участники поочередно играют как на рок-, так и на классических инструментах – такое в современных группах поп-музыки увидишь нечасто. Это скрипка, альт, виолончель, а также фортепиано, на котором превосходно играет обладатель эмоционально насыщенного и мощного голоса, харизматичный основатель и лидер группы Райан Теддер.
Группа OneRepublic работала над своими альбомами в студии долго и упорно. Публиковать свои записи она начала на актуальной для того времени интернет-платформе „MySpace“, где быстро завоевала популярность. Там же их заметил рэпер и продюсер Тимбалэнд, который сделал ремикс на песню „Apologize“, придав ей мотивы ритм-н-блюз и добавив более мощный бас, новую партию ударных и ведущие вокалы. Журнал Billboard поместил его на 10-е место в чарте „Hottest Songs of the Decade“. Так ремикс „Apologize“ одновременно оказался самой успешной работой Тимбалэнда всех времен и обеспечил отличный старт карьере его источника, OneRepublic.
Второй альбом группы, Waking Up (2009), позволил ей привлечь внимание таких звезд, как Pink, Bon Jovi и Maroon 5, значительно расширив аудиторию, чему также способствовало использование отдельных синглов альбома в телешоу, сериалах и фильмах. Во время тура в поддержку своего третьего альбома „Native“ (2013) они уже сами пользовались большим спросом, выступая в Европе, Северной Америке, Азии, Австралии и Новой Зеландии как хедлайнеры. С другой стороны, видеоклип на самый успешный сингл из альбома „Native“ – „Counting Stars“ – в 2024 году набрал 4 миллиарда просмотров на YouTube, заняв 18-е место в списке самых просматриваемых видеоклипов канала.
В 2015 году, во время подготовки следующего альбома, Теддер сказал в интервью, что OneRepublic пора сменить старое звучание на новое и попрощаться с предыдущим. Ритм-гитарист Дрю Браун добавил, что эта перемена станет лучшим, что они когда-либо делали. В апреле 2016 года OneRepublic до слез растрогали своих фанатов, опубликовав на своем сайте написанное от руки письмо, – для виртуальной эпохи жест очень трогательный. Но еще большую бурю восторга вызвал следующий шаг – группа начала рассылать своим самым преданным фанатам во всем мире открытки по старой доброй почте, пользование которой было когда-то таким повседневным и приятным. Сейчас же, увы, почтовые ящики остаются пустыми и заброшенными неделями, месяцами или даже годами. Что же писали в открытках OneRepublic? То, чего больше всего ждут самые ярые фанаты любой группы: новости о новостях. В результате всего этого фанаты были настолько заинтригованы, что альбом 2016 года „Oh My My“ стал в карьере группы самым успешным.
Итак, группа OneRepublic продала более шестнадцати миллионов экземпляров своих альбомов по всему миру, что вовсе не отражает общего числа слушателей этих альбомов в эпоху, когда большинство людей потребляет музыку на стриминговых платформах, и на них цифры впечатляют еще больше. Летом 2024 года был выпущен шестой альбом группы, „Artificial Paradise“, в который, для удобства сегодняшних занятых слушателей, снова вошло множество синглов с участием многих приглашенных артистов – „Sunshine“, „West Coast“, „I Ain’t Worried“, „Runaway“, „Mirage“ с Мишаалем Тамером, „I Don’t Wanna Wait“ с Дэвидом Геттой, „Nobody“ и официальная песня UEFA Euro 2024 „Fire“ с участием Meduza и Leony. OneRepublic просит фанатов подготовиться заранее и приобрести билеты на концерт, чтобы самим убедиться, правду ли сказал однажды журнал Rolling Stone об их музыке будущего.
Билеты в продаже с 10.00 22 ноября в сети „Piletilevi“. Члены концертного клуба Live Nation Estonia смогут приобрести билеты заранее, с 10.00 20 ноября, используя код, который разошлют зарегистрированным пользователям.