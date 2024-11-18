В следующем году группа OneRepublic даст концерт в странах Балтии

Когда звучат песни OneRepublic, вы понимаете, что не имели ни малейшего представления о том, как много у них хитов и насколько хорошо вы их уже знаете. Журнал Rolling Stone писал о них как о группе, которая позволяет уже сегодня услышать музыку будущего. Группа, которую открыл и вывел на широкую дорогу шоу-бизнеса рэпер и продюсер Тимбалэнд, выделяется уже своим основным составом, в котором участники поочередно играют как на рок-, так и на классических инструментах – такое в современных группах поп-музыки увидишь нечасто. Это скрипка, альт, виолончель, а также фортепиано, на котором превосходно играет обладатель эмоционально насыщенного и мощного голоса, харизматичный основатель и лидер группы Райан Теддер.

Группа OneRepublic работала над своими альбомами в студии долго и упорно. Публиковать свои записи она начала на актуальной для того времени интернет-платформе „MySpace“, где быстро завоевала популярность. Там же их заметил рэпер и продюсер Тимбалэнд, который сделал ремикс на песню „Apologize“, придав ей мотивы ритм-н-блюз и добавив более мощный бас, новую партию ударных и ведущие вокалы. Журнал Billboard поместил его на 10-е место в чарте „Hottest Songs of the Decade“. Так ремикс „Apologize“ одновременно оказался самой успешной работой Тимбалэнда всех времен и обеспечил отличный старт карьере его источника, OneRepublic.

Второй альбом группы, Waking Up (2009), позволил ей привлечь внимание таких звезд, как Pink, Bon Jovi и Maroon 5, значительно расширив аудиторию, чему также способствовало использование отдельных синглов альбома в телешоу, сериалах и фильмах. Во время тура в поддержку своего третьего альбома „Native“ (2013) они уже сами пользовались большим спросом, выступая в Европе, Северной Америке, Азии, Австралии и Новой Зеландии как хедлайнеры. С другой стороны, видеоклип на самый успешный сингл из альбома „Native“ – „Counting Stars“ – в 2024 году набрал 4 миллиарда просмотров на YouTube, заняв 18-е место в списке самых просматриваемых видеоклипов канала.