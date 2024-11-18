Люди в масках проникли на территорию Виндзорского замка, пока дети Уильяма и Кейт спали дома

Ферма Шоу, расположенная на территории Виндзорского замка и принадлежащая британской королевской семье, на прошлой неделе стала жертвой печально известного ограбления, когда двое мужчин в масках решили перелезть через почти двухметровый забор, окружающий королевское поместье, и украсть автомобиль и велосипед. Воры покинули место преступления с угнанным черным пикапом и красным велосипедом, сообщает ThevMirror.

Король Чарльз III и королева Камилла, как предполагается, не были в резиденции во время кражи, но принц и принцесса Уэльские с тремя детьми находились в коттедже „Аделаида“ неподалеку. Коттедж „Аделаида“ находится всего в пяти минутах езды от Виндзорского замка, и принц Уильям и принцесса Кейт регулярно пользуются входом, через который проникли воры.

„Они уже некоторое время следили за Виндзорским замком“, - прокомментировал источник издания The Sun. По словам источника, мужчины должны были знать, где хранятся транспортные средства и в какое время лучше всего проникнуть на территорию замка и слинять, чтобы не быть пойманными.

Принц и принцесса Уэльские переехали в коттедж „Аделаида“ летом 2022 года. Во время похорон покойной королевы Елизаветы II процессия стартовала от ворот фермы Шоу в Виндзорском замке.

Кража произошла 13 ноября, воры до сих пор не пойманы.