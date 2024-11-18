18.11.2024, 17:00
ФОТО | Старшему 37 лет, младшему - 8. Смотрите, как сейчас выглядят дети Тоомаса Хендрика Ильвеса, которые редко выходят в свет(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
15 ноября состоялась премьера документального фильма о Тоомасе Хендрике Ильвесе „Бунтарь в бабочке“. На показе присутствовали и четверо детей Ильвеса, которых крайне редко можно увидеть на светских мероприятиях.
15 ноября в рамках 28-го кинофестиваля PÖFF („Темные ночи“) и конкурсной программы балтийских фильмов. состоялась премьера художественного фильма о последних годах десятилетнего президентства Тоомаса Хендрика Ильвеса под названием „Бунтарь в бабочке“.
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