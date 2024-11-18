Шоубиз
18.11.2024, 17:00

ФОТО | Старшему 37 лет, младшему - 8. Смотрите, как сейчас выглядят дети Тоомаса Хендрика Ильвеса, которые редко выходят в свет

 (9)
Тоомас Хендрик Ильвес с детьми
Тоомас Хендрик Ильвес с детьми
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

15 ноября состоялась премьера документального фильма о Тоомасе Хендрике Ильвесе „Бунтарь в бабочке“. На показе присутствовали и четверо детей Ильвеса, которых крайне редко можно увидеть на светских мероприятиях.

15 ноября в рамках 28-го кинофестиваля PÖFF („Темные ночи“) и конкурсной программы балтийских фильмов. состоялась премьера художественного фильма о последних годах десятилетнего президентства Тоомаса Хендрика Ильвеса под названием „Бунтарь в бабочке“.

Тоомас Хендрик Ильвес прибыл на премьеру документального фильма о себе вместе со своими четырьмя детьми: Луукасом Кристьяном (37), Юулией Кристийне (31), Кадри Кейу (23) и Хансом Хендриком (8).

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (9)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии