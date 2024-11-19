В Таллине состоится уникальное музыкальное событие: в клубе D3 выступит украинский музыкант-визионер Raja

Raja — это настоящий посланник мировых культур, который объединяет Ethnic Techno, Melodic Techno и Afro House в едином проекте, способном поднять человеческий дух и наполнить аудиторию глубокой позитивной энергией с глубоким духовным смыслом. Его музыка — это путешествие, которое вдохновляет и пробуждает сознание, приглашая каждого ощутить магию звука и любви.

В своих выступлениях Raja черпает вдохновение из разных уголков мира, наполняя каждую композицию богатством культурных традиций. Его глобальные путешествия и исследования воплощаются в аудиовизуальных перформансах, которые захватывают дух и очаровывают концептуальной красотой. Это уникальное сочетание мелодичных ритмов, чарующих вокальных гармоний и древней мудрости переносит слушателей на новый уровень осознанности и вдохновения.

22 ноября в клубе D3 (Telliskivi 62/2, Depoo 3) можно будет окунуться в мир музыки, который пробуждает самые светлые эмоции и помогает найти связь с собой и окружающим миром. Это будет ночь, полная мощных ритмов и невероятной энергетики, которую нельзя пропустить!

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