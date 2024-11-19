ФОТО | Весь в мать! Анджелина Джоли появилась на красной дорожке с 16-летним сыном от Брэда Питта

Как пишет „Фокус“, для мероприятия Джоли выбрала винтажное мерцающее золотистое платье на бретелях, приобретенное в The Knit Vintage. Полупрозрачная белая юбка платья с завышенной талией содержит мохеровый накладной элемент, дополненный золотым бисером на бретельках через шею. Образ в стиле бохо-гламур включает корсет на шнурках, завязывающийся сзади. Актриса сочетала наряд с парой босоножек с открытым носком, массивным бриллиантовым ожерельем и дополнила его свисающими серебряными серьгами.