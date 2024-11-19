ФОТО | Весь в мать! Анджелина Джоли появилась на красной дорожке с 16-летним сыном от Брэда Питта(1)
Актриса Анджелина Джоли посетила церемонию вручения премии Governors Awards 2024 со своим младышим сыном. 16-летний Нокс Джоли-Питт, младший из шести детей Анджелины Джоли и Брэда Питта, впервые вышел на красную дорожку только со своей матерью, без других братьев и сестер.
Как пишет „Фокус“, для мероприятия Джоли выбрала винтажное мерцающее золотистое платье на бретелях, приобретенное в The Knit Vintage. Полупрозрачная белая юбка платья с завышенной талией содержит мохеровый накладной элемент, дополненный золотым бисером на бретельках через шею. Образ в стиле бохо-гламур включает корсет на шнурках, завязывающийся сзади. Актриса сочетала наряд с парой босоножек с открытым носком, массивным бриллиантовым ожерельем и дополнила его свисающими серебряными серьгами.
Нокс выглядел элегантно в черном смокинге, белой рубашке и галстуке-бабочке. Он улыбался фотографам и весело беседовал с матерью. А самое главное - он так похож на свою звездную мать!