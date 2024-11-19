Мистический спектакль в стиле хоррор! В Таллинне покажут „Вий“ по Гоголю

Спектакль о молодом семинаристе Хоме Бруте, который отправляется в ночь перед Рождеством в отдаленную деревню, чтобы читать молитвы над умершей девушкой.

Три ночи подрят Хома читает молитвы. В первую ночь девушка выбралась из гроба, но догадливый Хома очертил вокруг себя круг на полу и нечистая сила ничего не могла с ним сделать. На вторую ночь дело пошло страшнее: ведьма стала звать нечистую силу, и всю ночь Хома слышал скрежет когтей и удары крыльев. На третью ночь в церковь набилось огромное число чудовищ. Хома чувствовал, что не стоит смотреть демону Вию в глаза, но не выдержал и глянул... Говорят, если бы Хома не испугался, то смог бы спастись.

„Вий“ – это одно из самых известных произведений Гоголя, в котором переплетаются элементы фольклора с жанром ужаса, создавая атмосферу мистики и напряжения. „Вий“ – история борьбы человека с внутренними демонами, а также о роли веры и духовности.

К мистической повести Гоголя обращались многие театры и кинематографисты, чтобы создать свои интерпретации и адаптации, каждая из которых привносит свой взгляд на сюжет. Кто-то стремится сохранить атмосферу и стилистику оригинала, тогда как другие экспериментируют с сюжетом, персонажами и художественными приемами.

Спектакль „Вий“ акцентирует внимание на самых тайных и темных уголках человеческой души. Пугать современного зрителя – задача непростая, но авторы спектакля нашли подход, который будет интересен зрителю!

В ролях: Елена Грищенко, Игорь Хализов, Борис Богданов, Алексей Авраменко, Мария Шкурко, Иван Чесноков, Елена Ларина.

Больше информации - здесь.