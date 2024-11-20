ИНТЕРВЬЮ | „Не надо равняться на советскую власть“. Юлия Ауг - о работе с Чулпан Хаматовой, хейте и будущем русскоязычного театра

Ну, это не было таким, знаете, вот мы вам предлагаем работать с Чулпан Хаматовой. Нет, это был довольно долгий процесс, который формировался постепенно. Изначально продюсер Vaba Lava Мярт Меос написал мне: а вот если бы мы сделали такой спектакль, в котором играла бы ты и Чулпан, Чулпан бы захотела играть? Я говорю, ну, надо у нее спросить. Я написала Чулпан, она через какое-то время ответила: да, я с радостью, но нужно понимать, что это будет за пьеса. Потому что мы с снимались в „Докторе Лизе“, мы знаем друг друга. Это одно дело, но важен материал. И только после прочтения материала можно уже окончательно сказать, будем мы работать или не будем мы работать.