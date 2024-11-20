Шоубиз
20.11.2024, 09:00

ИНТЕРВЬЮ | „Не надо равняться на советскую власть“. Юлия Ауг - о работе с Чулпан Хаматовой, хейте и будущем русскоязычного театра

 
Юлия Ауг
Юлия Ауг
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Vaba Lava готовится представить зрителям долгожданный спектакль „Исцеление“, который объединит на сцене двух выдающихся актрис – Юлию Ауг и Чулпан Хаматову. В преддверии спектакля мы поговорили с Юлией Ауг о новой роли, хейте в сети и будущем русскоязычного театра.

Какая у вас была реакция, когда вам предложили поработать вместе с Чулпан Хаматовой?

Ну, это не было таким, знаете, вот мы вам предлагаем работать с Чулпан Хаматовой. Нет, это был довольно долгий процесс, который формировался постепенно. Изначально продюсер Vaba Lava Мярт Меос написал мне: а вот если бы мы сделали такой спектакль, в котором играла бы ты и Чулпан, Чулпан бы захотела играть? Я говорю, ну, надо у нее спросить. Я написала Чулпан, она через какое-то время ответила: да, я с радостью, но нужно понимать, что это будет за пьеса. Потому что мы с снимались в „Докторе Лизе“, мы знаем друг друга. Это одно дело, но важен материал. И только после прочтения материала можно уже окончательно сказать, будем мы работать или не будем мы работать.

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