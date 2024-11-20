20.11.2024, 09:00
ИНТЕРВЬЮ | „Не надо равняться на советскую власть“. Юлия Ауг - о работе с Чулпан Хаматовой, хейте и будущем русскоязычного театра
ФОТО: | Delfi Meedia
Vaba Lava готовится представить зрителям долгожданный спектакль „Исцеление“, который объединит на сцене двух выдающихся актрис – Юлию Ауг и Чулпан Хаматову. В преддверии спектакля мы поговорили с Юлией Ауг о новой роли, хейте в сети и будущем русскоязычного театра.
Какая у вас была реакция, когда вам предложили поработать вместе с Чулпан Хаматовой?
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