Капитал культуры прекратит выдавать литературную премию за лучшее произведение на русском языке(5)
С 2025 года литературную премию Капитала культуры ждут изменения: премия авторам, пишущим на русском языке, уйдет в прошлое. Вместо нее появится премия эстонским авторам, пишущим на иностранном языке, которая будет вручаться каждые два года.
Капитал литературы назначил пять жюри для оценки литературных произведений, опубликованных в 2024 году. Жюри объявят номинантов на ежегодные литературные премии не позднее 1 февраля. Награды лауреатам будут вручены 14 марта, в день рождения поэта Кристьяна Яака Петерсона.
Лауреатами премии авторам, пишущим на русском языке, неоднократно становились писатели Андрей Иванов, Елена Скульская и Игорь Котюх. Также в разные годы премии удостаивались Любовь Киселева, Лариса Йоонас, Ольга Титова и другие.
Премия автору, пишущему на русском языке, выдавалась с 2001 года.