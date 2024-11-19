Грузинские режиссёрки о своих фильмах: черника, границы и глубина одиночества. „Никто не хочет уезжать — все хотят Европу в Грузии!“

„Черничные сны“: история фермеров на фоне политических границ

Елена Маргвелашвили рассказала, что идея фильма появилась из личного поиска: „Сначала я планировала снять фильм о моих двоюродных братьях, живущих в отколовшемся регионе Абхазии. Однако из-за сложностей с пересечением границ я обратилась к жизни семей, живущих вдоль административной линии разграничения“. В центре внимания оказалась семья Меладзе, которая через фермерство пыталась найти стабильность в условиях неопределённости.

„Черника стала символом мечты и одновременно вызовом, — отметила Елена. — Центральным плодом программы „Plant the Future“ была черника, потому что в Грузии урожай собирают раньше, и это был перспективный рынок, но программа не учла изменения климата и другие проблемы. Поэтому она в какой-то степени провалилась: теперь у нас слишком много черники, и её некому покупать. Лицензия для экспорта в Европу слишком дорогая, а россияне сбивают цены. И, конечно, эти поля зацепили ещё и своей красотой. Они показались мне очень романтичными и кинематографичными“.

Однако фильм поднимает не только экономические, но и личные и политические вопросы. „Я хочу, чтобы зрители увидели, как большие политические решения влияют на маленькие кусочки земли, и чтобы они почувствовали красоту любви в семье и к природе“, — подчеркнула режиссёр.

Эстонская аудитория, по её словам, чутко отреагировала на семейную историю, особенно в контексте Дня отца. „Людей тронули семейные узы. Фильм показывали в День отца, который, как мне кажется, важен в Эстонии. Это добавило ещё один эмоциональный слой. Люди почувствовали связь с Сосо, отцом, и его мечтой о лучшем будущем для своих детей“, — поделилась Елена.

„Голубой шелк“: одиночество и поиски себя

Ирине Жордания вдохновлялась голосовыми сообщениями родственницы, эмигрировавшей из Грузии. „В её интонациях я слышала тонкое одиночество, которое стало отправной точкой для исследования этой темы“, — рассказала режиссёр.