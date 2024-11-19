Грузинские режиссёрки о своих фильмах: черника, границы и глубина одиночества. „Никто не хочет уезжать — все хотят Европу в Грузии!“
На кинофестивале PÖFF в Таллинне были представлены две мощные картины грузинских режиссёрок: „Черничные сны“ и „Голубой шелк“. Каждая из них по-своему раскрывает жизнь людей, погружённых в непростые условия. Журналист портала Bublik побеседовал с авторами фильмов — Еленой Маргвелашвили и Ириной Жордания.
„Черничные сны“: история фермеров на фоне политических границ
Елена Маргвелашвили рассказала, что идея фильма появилась из личного поиска: „Сначала я планировала снять фильм о моих двоюродных братьях, живущих в отколовшемся регионе Абхазии. Однако из-за сложностей с пересечением границ я обратилась к жизни семей, живущих вдоль административной линии разграничения“. В центре внимания оказалась семья Меладзе, которая через фермерство пыталась найти стабильность в условиях неопределённости.
„Черника стала символом мечты и одновременно вызовом, — отметила Елена. — Центральным плодом программы „Plant the Future“ была черника, потому что в Грузии урожай собирают раньше, и это был перспективный рынок, но программа не учла изменения климата и другие проблемы. Поэтому она в какой-то степени провалилась: теперь у нас слишком много черники, и её некому покупать. Лицензия для экспорта в Европу слишком дорогая, а россияне сбивают цены. И, конечно, эти поля зацепили ещё и своей красотой. Они показались мне очень романтичными и кинематографичными“.
Однако фильм поднимает не только экономические, но и личные и политические вопросы. „Я хочу, чтобы зрители увидели, как большие политические решения влияют на маленькие кусочки земли, и чтобы они почувствовали красоту любви в семье и к природе“, — подчеркнула режиссёр.
Эстонская аудитория, по её словам, чутко отреагировала на семейную историю, особенно в контексте Дня отца. „Людей тронули семейные узы. Фильм показывали в День отца, который, как мне кажется, важен в Эстонии. Это добавило ещё один эмоциональный слой. Люди почувствовали связь с Сосо, отцом, и его мечтой о лучшем будущем для своих детей“, — поделилась Елена.
„Голубой шелк“: одиночество и поиски себя
Ирине Жордания вдохновлялась голосовыми сообщениями родственницы, эмигрировавшей из Грузии. „В её интонациях я слышала тонкое одиночество, которое стало отправной точкой для исследования этой темы“, — рассказала режиссёр.
Фильм сочетает в себе документальные элементы и художественный нарратив, что стало для Ирине непростой задачей. „Для меня как для режиссёра самым сложным и одновременно увлекательным аспектом было найти способы объединить разные элементы: документальные голоса, арт-инсталляции и наблюдения за городом, который выступает как отдельный персонаж. Моя цель заключалась в том, чтобы вплести все эти элементы в художественный нарратив фильма, создавая атмосферу, которая была бы для меня аутентичной. Я искала образы и звуки, которые отзывались лично во мне, чтобы создать мир, который я хотела воплотить“, — отметила она.
Ирине также затронула философскую тему переплетения боли и радости. „В фильме больше вопросов, чем ответов. Я хочу поделиться историей, которая оставляет пространство для интерпретации, размышлений и чувств“, — объяснила она.
Ожидая реакции эстонской аудитории, режиссёр выразила уверенность в универсальном языке кино. „Я верю, что он обладает силой объединять людей и преодолевать культурные барьеры“, — добавила Ирине.
Творческое сотрудничество: грузино-эстонская связь
Обе режиссёрки подчеркнули важность совместной работы между Грузией и Эстонией. „Наши страны пережили давление советской эпохи, и эта общая история делает нас ближе, — сказала Ирине. — Солидарность помогает сохранить наши голоса на мировой арене“. Елена добавила, что политические вызовы, связанные с Россией, создают между народами особую связь.
Фильмы „Черничные сны“ и „Голубой шелк“ открывают для зрителей не только грузинскую культуру, но и универсальные темы любви, надежды и поиска себя. Через рассказы героев режиссёрки приглашают задуматься о том, как мы связаны друг с другом, независимо от границ.