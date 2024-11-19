В Таллинн не приедет! OXXXYMIRON перенес весь тур Dolce Vita на год

„К моему огромному сожалению, тур DOLCE VITA переносится на 2026 год в связи с состоянием моего здоровья. Максимально непростое решение, и я очень надеюсь на ваше понимание“, — написал артист.

Он также заверил поклонников, что уже купленные билеты останутся действительными на новые даты, которые будут объявлены позже. По всем вопросам, связанным с билетами, слушатели могут обратиться по месту их приобретения.

„В итоге все будет хорошо!“ — заверил рэпер, подбодрив фанатов.

На данный момент дата возобновления тура не уточняется, однако поклонники выразили поддержку в комментариях, пожелав OXXXYMIRON здоровья и сил.

Таллиннский концерт рэпера был запланирован на 7 апреля 2025 года в клубе Helitehas.