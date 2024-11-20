ВИДЕО | „Не понимаю, какого она пола“. Певица Ингер вынесла на обсуждение пикантный вопрос о себе

Ингер опубликовала в TikTok видео своего выступления и добавила к нему комментарий одного из своих подписчиков: „Боже, Ингер такая горячая, и эта новая песня моя любимая, но я не понимаю, какого она пола“. Ингер восприняла все с юмором и в конце видео показала свою реакцию - недоуменное лицо, будто бы она вообще не поняла сути вопроса - или же сама не знает ответа на него.

Ее подписчики начали комментировать видео, и многие действительно ответили, что не знают, какого пола исполнитель. „Ты девочка или мальчик?“ - писали ей в социальной сети.

Один подписчик посчитал, что надо уметь смеяться над самим собой. „Лучше всего шутить над сами собой. Для этого нужна смелость“. Другие же сочли, что споры о поле исполнителя - просто смешны.

За последние годы Ингер претерпела серьезные изменения как в личной жизни, так и в творчестве. В этом году она съехалась вместе со своей девушкой Кармен. Лето же выдалось активным и в других сферах -с новыми песнями и серфингом.

„Как-то так получилось, что наши пути просто сошлись. Спонтанно. Я вообще не люблю через силу начинать какие-либо человеческие отношения. Все приходит в свое время и приходит тогда, когда ты готов. Нужно просто довериться жизненному пути“, — сказала она о своей возлюбленной Кармен.

„Я чувствую, что в моих отношениях есть искра, мне просто нужно сохранить ее и помнить о ней. Если вы сами творческая личность и любите делать сюрпризы, то это проще. Все зависит от твоей природы, как сохранить искру. Мы все разные. У каждого свой путь. Мы приходим к ответам в разное время и разными способами. Для меня все просто: несколько романтических текстов и песен. (Смеется) Я творческий человек. На создание музыки меня вдохновляет человек, с которым я рядом. Это полностью логично. Любой музыкант скажет то же самое“, - добавила она.

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