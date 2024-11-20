ФОТО | Горячая финская блогерка Эрна Хуско пришла в ресторан, но штаны забыла дома

Популярная в Финляндии фитнесс-красотка Эрна Хуско (27) в настоящее время находится в Италии и делится прекрасными фотографиями своей поездки в социальных сетях. Ее подписчики в Instagram могут наблюдать за походами Эрны по магазинам, а также читать о впечатлениях, которые она получила во время поездки.

Недавно она опубликовал в своем аккаунте серию фотографий, сделанных в Милане. „Итальянский стиль для воскресного ужина“, — подписала Эрна под своими фотографиями. На фотографиях она позирует на каблуках и в большом черном пальто, под которое она надела боди сливового цвета. На Эрне тоже чулки в сетку, но она „забыла“ надеть брюки. Ее своеобразный стиль не остался незамеченным финским таблоидом Seiska.

В комментариях к посту некоторые пользователи осудили внешний вид Эрны. „Ты совсем сошла с ума?“ — спросил один. „Это не предназначено для ношения на улице“, — написал другой. Однако для большинства Эрна выглядела озорно, чрезвычайно горячо и сексуально.

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