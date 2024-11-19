ФОТО | Горячая мамочка! Беременная актриса Меган Фокс позирует в откровенном кружевном белье

Меган Фокс состоит в отношениях с музыкантом Machine Gun Kelly (34). Пара пережила потерю ребенка несколько лет назад. О новом пополнении в семействе заговорили еще в июле, когда Меган Фокс появилась в новом клипе Machine Gun Kelly на песню „Lonely Road“. В клипе у Фокс заметен округлившийся живот. В начале клипа Келли целует и держит ее за пузико. Однако на тот момент никто из них не подтвердил беременность.