ФОТО | Горячая мамочка! Беременная актриса Меган Фокс позирует в откровенном кружевном белье(2)
Актриса Меган Фокс на прошлой неделе рассказала, что ждет ребенка от своего жениха-рэпера Machine Gun Kelly. Фокс уже успела опубликовть несколько фотографий, на которых она демонстрирует свой большой округлившийся живот.
На свежих кадрах от американского фотографа Тайлора Клипфеля 38-летняя актриса позирует в сексуальном кружевном белье.
Меган Фокс состоит в отношениях с музыкантом Machine Gun Kelly (34). Пара пережила потерю ребенка несколько лет назад. О новом пополнении в семействе заговорили еще в июле, когда Меган Фокс появилась в новом клипе Machine Gun Kelly на песню „Lonely Road“. В клипе у Фокс заметен округлившийся живот. В начале клипа Келли целует и держит ее за пузико. Однако на тот момент никто из них не подтвердил беременность.
У Меган Фокс трое сыновей - Ноа (11), Джорни (10) и Бодхи (7) - с бывшим мужем Брайаном Остином Грином (51). Тем временем Machine Gun Kelly воспитывает дочь Кейси (14) с бывшей партнершей Эммой Кэннон.