20.11.2024, 14:00
„Хочу поблагодарить саму себя“. Эстонская актриса играет в известном британском сериале вместе с голливудским актером Эдди Редмэйном
ФОТО: Kollaaž: Scanpix / Krõõt Tarkmeel
Эстонская актриса Яне Напп, которая раньше работала в театре „Эндла“, сообщила в социальных сетях, что ей удалось получить роль в известном британском сериале „День Шакала“, в котором также снимается оскароносный актер Эдди Редмэйн.
„Если здесь все еще есть люди, которые думают: черт возьми, нет ничего невозможного или это все же не так, то я могу сказать, что это так“, — пишет актриса в Facebook, имея в виду тот факт, что нужно мечтать о большем и не ставить себе без границ.
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