Кино
20.11.2024, 14:00

„Хочу поблагодарить саму себя“. Эстонская актриса играет в известном британском сериале вместе с голливудским актером Эдди Редмэйном

 
Эдди Редмэйн и Яне Напп
Эдди Редмэйн и Яне Напп
ФОТО: Kollaaž: Scanpix / Krõõt Tarkmeel

Эстонская актриса Яне Напп, которая раньше работала в театре „Эндла“, сообщила в социальных сетях, что ей удалось получить роль в известном британском сериале „День Шакала“, в котором также снимается оскароносный актер Эдди Редмэйн.

„Если здесь все еще есть люди, которые думают: черт возьми, нет ничего невозможного или это все же не так, то я могу сказать, что это так“, — пишет актриса в Facebook, имея в виду тот факт, что нужно мечтать о большем и не ставить себе без границ.

„Это фото на память одного из самых замечательных профессиональных событий и мечтаний в моей жизни“, — подписала Напп фотографию, на которой она позирует с Редмэйном, одетая в форму эстонской полиции.

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