Виктор Шендерович: Таллинн - это радость, это город, который у меня связан с хорошими воспоминаниями

В основе сюжетной линии произведения — фантазия на тему событий, которые могли происходить во времена Римской империи. Писатель-сатирик Виктор Шендерович и участник проекта — актер Александр Феклистов рассказали в эфире „Горизонта“ об истории создании пьесы и репетициях публичной читки.

Как вспоминает сам Виктора Шендеровича, идею провести читку пьесы ему предложили после литературной встречи, которая недавно прошла в Таллинне. "Я, конечно, с радостью согласился. Особенно когда я узнал, что в этом будут участвовать такие замечательные актеры. Я понял, что это такое счастье мне привалило. Таллинн - это радость. Это город, куда я однажды приехал в свадебное путешествие, так что для меня это город с хорошими воспоминаниями“, - поделился он.

Виктор Шендерович отметил, что именно в Таллинне впервые познакомился с Александром Феклистовым, несмотря на то, что они учились в одном университете и были о друг друге наслышаны. "Мы прожили в одной стране 50 лет и не были знакомы. И вот привел случай познакомиться. Это в радость всё“, - добавил он.

"Читка произведений - это новая интересная история, в которой принимают участие замечательные артисты. Нас довольно много уже, и публики много. В Европе счет идет на сотни тысяч людей, уехавших и бежавших от войны. Мы друг друга узнаем на таких читках. Это удивительным образом одновременно и российское несчастье, и какая-то совершенно новая дверь, открывшаяся нам. В жизни такого не было, чтобы в Берлине или Варшаве собирались полные залы. Причем публика стала моложе, это очень хорошая, очень образованная публика“.

По мнению Шендеровича, в отличие от спектакля, читка дает возможность сосредоточиться на самом тексте. "Для автора читка очень выгодна, потому что не развязывает руки режиссерам и они не начинают "выламывать“ пьесу“, - сказал он.