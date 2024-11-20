Эстонская актриса рассказала об ужасающем авиарейсе: „Мне казалось, что живой я оттуда уже не выберусь“

Однако во время своего самого первого полета она очень сильно испугалась - рейс проходил во время грозы, самолет сильно трясло. „Мне на самом деле казалось, что живой я уже оттуда не выберусь“, - описала она тот полет.

Кроме того, что девушке самой было очень страшно, ей пришлось еще утешать сидящих позади запаниковавших детей. „К счастью, все прошло хорошо, и мы все вернулись в Таллинн живыми“.

Полный рассказ можно прочитать в Õhtuleht.

В последнее время о Дезиреэ Мумм мало что слышно. Недавно Kroonika рассказала, что Дезиреэ Мумм решила уйти из мира кино и развлечений. По последним данным, сейчас она работает в компании, занимающейся разработкой программного обеспечения для управления разведывательной информацией. Комментариев о своей новой работе девушка не дает.

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