20.11.2024, 15:05
В личной жизни Кадри Симсон все плохо: „Если бы мне было нужно декларировать близких людей, могла бы подать пустой бланк“(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
Кадри Симсон, которая вскоре покинет пост еврокомиссара по энергетике, несколько дней назад призналась, что она сейчас не состоит в отношениях. Во вторник в программе „Täistund“ Симсон сказала, что в данный момент она не разделяет свою жизнь вообще ни с кем.
Намеки на то, что Кадри Симсон и ее теперь уже бывший возлюбленный Теэт Соорм расстались, появились еще в 2020 году, но тогда эти слухи не подтвердились. Однако в минувшие выходные Кадри сама сообщила Õhtulehth, что сейчас свободна.
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