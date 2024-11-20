В личной жизни Кадри Симсон все плохо: „Если бы мне было нужно декларировать близких людей, могла бы подать пустой бланк“

Кадри Симсон, которая вскоре покинет пост еврокомиссара по энергетике, несколько дней назад призналась, что она сейчас не состоит в отношениях. Во вторник в программе „Täistund“ Симсон сказала, что в данный момент она не разделяет свою жизнь вообще ни с кем.