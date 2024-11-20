Шоубиз
20.11.2024, 15:05

В личной жизни Кадри Симсон все плохо: „Если бы мне было нужно декларировать близких людей, могла бы подать пустой бланк“

 (8)
Кадри Симсон
Кадри Симсон
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Кадри Симсон, которая вскоре покинет пост еврокомиссара по энергетике, несколько дней назад призналась, что она сейчас не состоит в отношениях. Во вторник в программе „Täistund“ Симсон сказала, что в данный момент она не разделяет свою жизнь вообще ни с кем.

Намеки на то, что Кадри Симсон и ее теперь уже бывший возлюбленный Теэт Соорм расстались, появились еще в 2020 году, но тогда эти слухи не подтвердились. Однако в минувшие выходные Кадри сама сообщила Õhtulehth, что сейчас свободна.

„Я сама по себе, и поэтому мне было так легко заниматься этой европейской работой, потому что, когда ты сам по себе, ты успеваешь сделать гораздо больше, чем семейные люди“, - сказала она.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (8)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии