Центр русской культуры поддержит детей с особыми потребностями добрым музыкальным спектаклем

23 ноября, в 12:00, в Большом зале Центра русской культуры пройдет благотворительный спектакль в поддержку детей с особыми потребностями.

В этом году Центр русской культуры в очередной раз поддержит Heategevusliit Kureke MTÜ под руководством Анны Фаттаховой – более 100 бесплатных билетов на детскую оперу „Волшебник Изумрудного города“ композитора Владимира Игнатова получат семьи, где есть дети с особыми потребностями.