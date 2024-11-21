Центр русской культуры поддержит детей с особыми потребностями добрым музыкальным спектаклем
Театр детской оперы Центра русской культуры приглашает на добрый музыкальный спектакль для всей семьи „Волшебник Изумрудного города“ (по одноимённой сказке А. М. Волкова).
23 ноября, в 12:00, в Большом зале Центра русской культуры пройдет благотворительный спектакль в поддержку детей с особыми потребностями.
В этом году Центр русской культуры в очередной раз поддержит Heategevusliit Kureke MTÜ под руководством Анны Фаттаховой – более 100 бесплатных билетов на детскую оперу „Волшебник Изумрудного города“ композитора Владимира Игнатова получат семьи, где есть дети с особыми потребностями.
Дом, наполненный детскими голосами, тёплая и уютная атмосфера, живая музыка (рояль, скрипка, флейта), любимые герои сказки, аплодисменты – все это ждёт вас в Центре русской культуры 23 ноября!
Организаторы предлагают присоединиться и вам – приходите всей семьёй!
Билеты по ссылке.