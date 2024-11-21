Остался кокаин и нижнее белье: участник вечеринки Пи Дидди рассказал подробности

На вечеринке также была представлена продукция компании Monster Headphones , которая демонстрировала линейку наушников стоимостью 199,99 долларов.

Участники праздника с улыбками позировали для камер вместе с друзьями. В какой-то момент Мик Милл, French Montana и Дидди поднялись на возвышение, чтобы произнести речи. Один из гостей при этом громко поинтересовался, есть ли на подиуме алкоголь.

54-летний Джейсон Хейт предоставил видеозапись с вечеринки, на которой видно, как толпы гостей прибывают на мероприятие. Среди известных лиц можно заметить комика и бывшую звезду Vine Кинга Баха, а также рэперов French Montana, Lil Durk и других артистов, заявляющих о своей принадлежности к лейблу Мика Милла Dream Chasers Records .

По словам управляющего недвижимостью Джейсона Хейта, присутствовавшего на приеме, после праздника, на котором собралось около 850 гостей, остались кокаин, пустые бутылки, использованные презервативы и окровавленное постельное белье.

Речь идет о вечеринке, которую Шон „Дидди“ Комбс организовал в 2014 году в Лас-Вегасе в честь 27-летия своего друга, рэпера Мика Милла. Мероприятие проходило в роскошном особняке стоимостью 7 миллионов долларов.

По словам управляющего недвижимостью Джейсона Хейта, присутствовавшего на приеме, после праздника, на котором собралось около 850 гостей, остались кокаин, пустые бутылки, использованные презервативы и окровавленное постельное белье.

Речь идет о вечеринке, которую Шон „Дидди“ Комбс организовал в 2014 году в Лас-Вегасе в честь 27-летия своего друга, рэпера Мика Милла. Мероприятие проходило в роскошном особняке стоимостью 7 миллионов долларов.

Музыкальный магнат и рэпер Шон „Дидди“ Комбс, находящийся под арестом по обвинениям в изнасиловании, торговле людьми и других преступлениях, когда-то устраивал роскошные вечеринки. Именно на этих мероприятиях, как предполагают журналисты, могли происходить преступные действия. Один из свидетелей таких событий раскрыл подробности и предоставил видеоматериалы, сообщает Daily Mail .

Как рассказал Джейсон Хейт, который долгое время присматривал за особняком, в апреле 2014 года с ним связался личный помощник Дидди, чтобы договориться об аренде дома для вечеринки в честь дня рождения Мика Милла. Мероприятие прошло через три дня после его дня рождения и было приурочено к вечеру первого боя между Флойдом Мейвезером и Маркосом Майданой.

Рэп-магнат передал через своего помощника и другие особые требования.

„Они попросили заказать новые замки для всех внутренних дверей спален и оставить их закрытыми к их приезду в целях безопасности. Оба ключа нужно было передать лично Дидди“, — рассказал Хейт. Его предупредили, что прибудут около 850 гостей и договорили о гонораре в размере 25 000 долларов за 24 часа.

В итоге пришло почти 900 гостей, а сам Шон Комбс весь праздник был пьян.

Чтобы контролировать работу в течение вечера и гарантировать безопасность, Хейт согласился оставаться на месте в течение всего срока аренды.

„Я сказал им, что у меня есть отдельный гостевой дом в задней части поместья, и если они меня не вызовут, я останусь там. Я объяснил им, что особняк — это старинный дом, а это значит, что все двери спален сделаны из массива дерева с врезными замками из массива латуни, с хрустальными дверными ручками. Но они все равно попросили новые замки“, — сообщил Хейт.

Команда Дидди утверждала, что стоимость аренды не имеет значения, и предложила учесть цену двухсторонних замков в общей стоимости аренды для проведения мероприятия.

Также, по словам Хейта, у Дидди был страховой полис, который покрывал не только сам особняк и его содержимое, но и возможные „человеческие потери“, связанные с мероприятием.

Хейт также рассказал, что Дидди привёз свои собственные детекторы дыма. Хотя в доме уже были установлены свои, команда настояла на установке своих, предупредив, что затем заберут их с собой. Журналисты предположили, что в детекторах могли быть скрыты камеры.

По словам Хейта, вечеринка завершилась в три часа ночи, а дом оказался в полном беспорядке. Он собрал почти 30 грамм кокаина, оставшихся по всему дому.

„Я думал, что повсюду рассыпана сахарная пудра“, — признался он.

Вскоре после вечеринки отношения Мика Милла и Шона „Дидди“ Комбса испортились. Характер их отношений начал подвергаться сомнению, когда 26 февраля продюсер Родни Джонс подал иск на 30 миллионов долларов против Дидди, обвинив его в сексуальном насилии.

В иске Джонса говорилось, что „рэпер из Филадельфии, встречавшийся с Ники Минаж“, якобы вступил в сексуальные отношения с рэп-магнатом, что привело к предположениям о том, что речь идет о Милле, потому что именно он встречался с Минаж с 2014 по 2016 год. Также в соцсети появилось видео, где Милл называет Шона „папочкой“, а потом говорит, что „любит его“.

Когда недавно Милла спросили на улице фанаты о Дидди, он заявил: „Никакой банды Дидди“.

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