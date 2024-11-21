Остался кокаин и нижнее белье: участник вечеринки Пи Дидди рассказал подробности
Рэпер Diddy, которого сейчас обвиняют в изнасилованиях, в 2014 году устроил прием для своего друга Мика Милла в роскошном особняке, который оставил почти в руинах.
Музыкальный магнат и рэпер Шон „Дидди“ Комбс, находящийся под арестом по обвинениям в изнасиловании, торговле людьми и других преступлениях, когда-то устраивал роскошные вечеринки. Именно на этих мероприятиях, как предполагают журналисты, могли происходить преступные действия. Один из свидетелей таких событий раскрыл подробности и предоставил видеоматериалы, сообщает Daily Mail.
Речь идет о вечеринке, которую Шон „Дидди“ Комбс организовал в 2014 году в Лас-Вегасе в честь 27-летия своего друга, рэпера Мика Милла. Мероприятие проходило в роскошном особняке стоимостью 7 миллионов долларов.
По словам управляющего недвижимостью Джейсона Хейта, присутствовавшего на приеме, после праздника, на котором собралось около 850 гостей, остались кокаин, пустые бутылки, использованные презервативы и окровавленное постельное белье.
Речь идет о вечеринке, которую Шон „Дидди“ Комбс организовал в 2014 году в Лас-Вегасе в честь 27-летия своего друга, рэпера Мика Милла. Мероприятие проходило в роскошном особняке стоимостью 7 миллионов долларов.
По словам управляющего недвижимостью Джейсона Хейта, присутствовавшего на приеме, после праздника, на котором собралось около 850 гостей, остались кокаин, пустые бутылки, использованные презервативы и окровавленное постельное белье.
54-летний Джейсон Хейт предоставил видеозапись с вечеринки, на которой видно, как толпы гостей прибывают на мероприятие. Среди известных лиц можно заметить комика и бывшую звезду Vine Кинга Баха, а также рэперов French Montana, Lil Durk и других артистов, заявляющих о своей принадлежности к лейблу Мика Милла Dream Chasers Records.
Гостей вечеринки встречали полуобнажённые танцовщицы в масках, а суши подавали на теле полностью обнажённой девушки.
Участники праздника с улыбками позировали для камер вместе с друзьями. В какой-то момент Мик Милл, French Montana и Дидди поднялись на возвышение, чтобы произнести речи. Один из гостей при этом громко поинтересовался, есть ли на подиуме алкоголь.
На вечеринке также была представлена продукция компании Monster Headphones, которая демонстрировала линейку наушников стоимостью 199,99 долларов.
Как рассказал Джейсон Хейт, который долгое время присматривал за особняком, в апреле 2014 года с ним связался личный помощник Дидди, чтобы договориться об аренде дома для вечеринки в честь дня рождения Мика Милла. Мероприятие прошло через три дня после его дня рождения и было приурочено к вечеру первого боя между Флойдом Мейвезером и Маркосом Майданой.
Рэп-магнат передал через своего помощника и другие особые требования.
„Они попросили заказать новые замки для всех внутренних дверей спален и оставить их закрытыми к их приезду в целях безопасности. Оба ключа нужно было передать лично Дидди“, — рассказал Хейт. Его предупредили, что прибудут около 850 гостей и договорили о гонораре в размере 25 000 долларов за 24 часа.
В итоге пришло почти 900 гостей, а сам Шон Комбс весь праздник был пьян.
Чтобы контролировать работу в течение вечера и гарантировать безопасность, Хейт согласился оставаться на месте в течение всего срока аренды.
„Я сказал им, что у меня есть отдельный гостевой дом в задней части поместья, и если они меня не вызовут, я останусь там. Я объяснил им, что особняк — это старинный дом, а это значит, что все двери спален сделаны из массива дерева с врезными замками из массива латуни, с хрустальными дверными ручками. Но они все равно попросили новые замки“, — сообщил Хейт.
Команда Дидди утверждала, что стоимость аренды не имеет значения, и предложила учесть цену двухсторонних замков в общей стоимости аренды для проведения мероприятия.
Также, по словам Хейта, у Дидди был страховой полис, который покрывал не только сам особняк и его содержимое, но и возможные „человеческие потери“, связанные с мероприятием.
Хейт также рассказал, что Дидди привёз свои собственные детекторы дыма. Хотя в доме уже были установлены свои, команда настояла на установке своих, предупредив, что затем заберут их с собой. Журналисты предположили, что в детекторах могли быть скрыты камеры.
По словам Хейта, вечеринка завершилась в три часа ночи, а дом оказался в полном беспорядке. Он собрал почти 30 грамм кокаина, оставшихся по всему дому.
„Я думал, что повсюду рассыпана сахарная пудра“, — признался он.
Вскоре после вечеринки отношения Мика Милла и Шона „Дидди“ Комбса испортились. Характер их отношений начал подвергаться сомнению, когда 26 февраля продюсер Родни Джонс подал иск на 30 миллионов долларов против Дидди, обвинив его в сексуальном насилии.
В иске Джонса говорилось, что „рэпер из Филадельфии, встречавшийся с Ники Минаж“, якобы вступил в сексуальные отношения с рэп-магнатом, что привело к предположениям о том, что речь идет о Милле, потому что именно он встречался с Минаж с 2014 по 2016 год. Также в соцсети появилось видео, где Милл называет Шона „папочкой“, а потом говорит, что „любит его“.
Когда недавно Милла спросили на улице фанаты о Дидди, он заявил: „Никакой банды Дидди“.