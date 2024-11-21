21.11.2024, 19:00
Кайри глубоко обеспокоена: муж обменивается шуточными сообщениями с коллегой по вечерам, не гей ли он?(4)
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Секретарь и мать двоих детей Кайри находится в замешательстве, потому что её муж уже почти год переписывается по вечерам с коллегой-мужчиной, и не бывает вечера, чтобы он не держал телефон в руках, пишет Nelli Teataja.
Сначала, когда муж начал получать сообщения вечером, я не особо интересовалась, кто их отправляет, потому что мы обычно доверяем друг другу и не лезем в чужие дела. Подозрения появились, когда это продолжалось месяцами, и каждый раз, когда приходило сообщение, муж становился веселее и энергичнее. Я тогда спросила, кто ему пишет, он ответил, что коллега, мол, болтает ерунду, ничего важного.
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