Секс
21.11.2024, 19:00

Кайри глубоко обеспокоена: муж обменивается шуточными сообщениями с коллегой по вечерам, не гей ли он?

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Мужчина переписывается в телефоне. Иллюстративное фото.
Мужчина переписывается в телефоне. Иллюстративное фото.
ФОТО: Roman Samborskyi | Shutterstock

Секретарь и мать двоих детей Кайри находится в замешательстве, потому что её муж уже почти год переписывается по вечерам с коллегой-мужчиной, и не бывает вечера, чтобы он не держал телефон в руках, пишет Nelli Teataja.

Сначала, когда муж начал получать сообщения вечером, я не особо интересовалась, кто их отправляет, потому что мы обычно доверяем друг другу и не лезем в чужие дела. Подозрения появились, когда это продолжалось месяцами, и каждый раз, когда приходило сообщение, муж становился веселее и энергичнее. Я тогда спросила, кто ему пишет, он ответил, что коллега, мол, болтает ерунду, ничего важного.

Доверяй, но проверяй

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