Кайри глубоко обеспокоена: муж обменивается шуточными сообщениями с коллегой по вечерам, не гей ли он?

Сначала, когда муж начал получать сообщения вечером, я не особо интересовалась, кто их отправляет, потому что мы обычно доверяем друг другу и не лезем в чужие дела. Подозрения появились, когда это продолжалось месяцами, и каждый раз, когда приходило сообщение, муж становился веселее и энергичнее. Я тогда спросила, кто ему пишет, он ответил, что коллега, мол, болтает ерунду, ничего важного.