21.11.2024, 20:00
Действительно ли прямой путь к хорошему сексу так прост!? Обзор того, как довести женщину до мощных оргазмических пиков
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Для многих женщин достижение оргазма может быть сложной задачей. Есть даже такие, которые во время секса настолько поглощены своими мыслями, что достигнуть удовольствия совсем не получается.
Вот несколько советов для мужчин и женщин о том, как получить максимум от секса. Да, эти советы в первую очередь ориентированы на достижение оргазма женщинами, но разве не логично, что удовлетворенная женщина будет гораздо более склонна доставить удовольствие своему партнеру?
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