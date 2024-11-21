Действительно ли прямой путь к хорошему сексу так прост!? Обзор того, как довести женщину до мощных оргазмических пиков

Вот несколько советов для мужчин и женщин о том, как получить максимум от секса. Да, эти советы в первую очередь ориентированы на достижение оргазма женщинами, но разве не логично, что удовлетворенная женщина будет гораздо более склонна доставить удовольствие своему партнеру?