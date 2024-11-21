Популярная тикток-блогерка рекламирует в соцсетях Рийгикогу. Государству это обойдется почти в 7000 евро

Руководитель отдела связей с общественностью Рийгикогу Урмас Сеавер рассказал ERR, что целью кампании является увеличение числа подписчиков в социальных сетях парламента. Для этого были запрошены ценовые предложения от трех компаний, победителем стало агентство Goal Marketing OÜ.

„Эта кампания на самом деле уже запущена, и в наших аккаунтах в Facebook и Instagram появляются посты, адресованные молодым людям. Идея этой компании заключалась в том, чтобы привлечь инфлюэнсера, у которого много подписчиков среди молодежи, и через него охватить молодых людей, чтобы они смотрели каналы Рийгикогу в социальных сетях“, – сказал Сеавер.

Основная цель кампании состоит в том, чтобы показать, что депутаты парламента – обычные люди, которые выполняют свою работу. Для этого молодым людям предложили задавать вопросы депутатам, а Roosabanaanike от их имени общается с народными избранниками.

Бюджет, полученный от Рийгикогу, (6800 евро) пойдет, например, на распространение клипов и оплату гонорара Roosabanaanike.

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