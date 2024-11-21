21.11.2024, 13:00
Откровенные признания Сильвии Ильвес: „Наши отношения были страстными и дикими. Было много спонтанности, много секса“(8)
читайте отрывок из новой книги Сильвии!
ФОТО: | Delfi Meedia
На полках магазинов появилась книга „Я, Сильвия“, в которой Сильвия Ильвес и Маарья Сави рассказывают о поворотах жизни скандальной виолончелистки, ее радостях, печалях и переживаниях.
Сильвия Ильвес - женщина, которая не оставляет эстоноземельцев равнодушными: у нее есть и преданные поклонники, и ярые ненавистники. Несмотря на то, что Сильвия - талантливая виолончелистка, удостоенная многих наград, она также привлекает много внимания своей яркой личной жизнью и откровенными высказываниями, говорится в новой книге Сильвии.
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