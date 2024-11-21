Шоубиз
21.11.2024, 13:00

Откровенные признания Сильвии Ильвес: „Наши отношения были страстными и дикими. Было много спонтанности, много секса“

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читайте отрывок из новой книги Сильвии!
Сильвия Ильвес
Сильвия Ильвес
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

На полках магазинов появилась книга „Я, Сильвия“, в которой Сильвия Ильвес и Маарья Сави рассказывают о поворотах жизни скандальной виолончелистки, ее радостях, печалях и переживаниях.

Сильвия Ильвес - женщина, которая не оставляет эстоноземельцев равнодушными: у нее есть и преданные поклонники, и ярые ненавистники. Несмотря на то, что Сильвия - талантливая виолончелистка, удостоенная многих наград, она также привлекает много внимания своей яркой личной жизнью и откровенными высказываниями, говорится в новой книге Сильвии.

„Если вы придете сегодня на мой концерт, то увидите на сцене не просто женщину с виолончелью. Вы увидите девочку из прекрасной музыкальной семьи, полного страданий и боли, девушку, которая сбежала из дома и позволила незнакомым мужчинам подло себя использовать. Вы увидите молодую женщину, которая больше всего на свете хотела выйти замуж и создать семью. А внутри той же молодой женщины вы увидите мать, которая взяла на руки своих двоих детей и вышла из ставших насильственными отношений. Вы увидите женщину, которая надеялась найти счастье в объятиях миллионера, но предпочла деньгам чувство собственного достоинства. Как и женщину, которая мечтала о семейной жизни с домом, детьми и животными, но упустила все это. И все это - внутри женщины, которая любила так сильно, что разрушала все на своем пути“, - рассказывает Сильвия о своей жизни, которая легла в основу книги.

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