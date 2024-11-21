Откровенные признания Сильвии Ильвес: „Наши отношения были страстными и дикими. Было много спонтанности, много секса“

„Если вы придете сегодня на мой концерт, то увидите на сцене не просто женщину с виолончелью. Вы увидите девочку из прекрасной музыкальной семьи, полного страданий и боли, девушку, которая сбежала из дома и позволила незнакомым мужчинам подло себя использовать. Вы увидите молодую женщину, которая больше всего на свете хотела выйти замуж и создать семью. А внутри той же молодой женщины вы увидите мать, которая взяла на руки своих двоих детей и вышла из ставших насильственными отношений. Вы увидите женщину, которая надеялась найти счастье в объятиях миллионера, но предпочла деньгам чувство собственного достоинства. Как и женщину, которая мечтала о семейной жизни с домом, детьми и животными, но упустила все это. И все это - внутри женщины, которая любила так сильно, что разрушала все на своем пути“, - рассказывает Сильвия о своей жизни, которая легла в основу книги.