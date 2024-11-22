Центр культуры „Линдакиви“ отметит 30-летие концертом Рейна Раннапа и Мати Тури

В этот раз друзей „Линдакиви“ порадует необычный дуэт пианиста и композитора Рейна Раннапа и тенора Мати Тури. Оба они известны поклонникам своими эмоциональностью и выразительностью, а самое главное – всегда находятся в отличной музыкальной форме.

„“Линдакиви“ – единственный центр культуры в нашем районе, который дает жителям и гостям района возможность посещать мероприятия и предоставляет помещения для проведения кружковой деятельности. Само собой разумеется, что юбилей центра культуры мы хотели бы отметить вместе с жителями и поэтому мы приглашаем всех на праздничный концерт“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

На концерте под названием Kaks karu („Два медведя“) будут исполнены как написанные Рейном Раннапом в 80-х годах детские песни на стихи Оття Ардера, так и новые произведения. Некоторые из представленных в программе песен в свое время исполнялись ансамблем Ruja. В исполнении оперного певца эти ставшие классикой песни уже не предназначены исключительно для детей, но должны понравиться и всем взрослым, кто хоть в какой-то мере сохранил детскую непосредственность.

Концерт бесплатный, но для того, чтобы обеспечить себе места, организаторы просят заранее взять билет(ы) у администратора ЦК „Линдакиви“.

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