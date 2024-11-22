Легендарная 5’nizza возвращается в Таллинн!

Украинский дуэт, известный своими яркими акустическими композициями, неподражаемым вокалом и уникальной атмосферой, уже многие годы остается символом свободы, искренности и хорошей музыки. Такие хиты, как „Солдат“, „Весна“ и „Я не той“, давно стали культовыми, объединяя поклонников разных поколений.