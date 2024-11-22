Легендарная 5’nizza возвращается в Таллинн!
В последний день ноября Таллинн станет эпицентром теплых ритмов и душевных мелодий – группа 5’nizza 30 ноября выступит с концертом в клубе Prive.
Украинский дуэт, известный своими яркими акустическими композициями, неподражаемым вокалом и уникальной атмосферой, уже многие годы остается символом свободы, искренности и хорошей музыки. Такие хиты, как „Солдат“, „Весна“ и „Я не той“, давно стали культовыми, объединяя поклонников разных поколений.
Концерт в Таллинне – это возможность окунуться в живую энергетику 5’nizza, зарядиться вдохновением и ощутить магию их музыки вживую.
Билеты: Количество билетов ограничено! Успейте приобрести билеты заранее – это событие, которое нельзя пропустить. Билеты доступны на сайте GateMe.
На данном мероприятии нет возрастных ограничений!
Дополнительная информация: +372 53335312, clubprivetln@gmail.com