ФОТО | Прямо как сестры! 43-летняя актриса Джессика Альба выглядит почти так же молодо, как ее дочь-подросток

43-летняя актриса Джессика Альба поделилась серией фотографий, на которых она и ее 16-летняя дочь Онор готовятся и посещают тур Сабрины Карпентер в Лос-Анджелесе. Поклонники актрисы удивилсь тому, как похожи мать и дочь. Подписчики также похвалил хорошие гены Альбы.

„Вы выглядите, как сестры. Такие милые“. „Ты все еще выглядишь на 18, это нечестно!“ „Девочка, ты не стареешь“, - написали под фото Альбы люди.

На первом видео, опубликованном в Instagram, вы можете увидеть Альбу справа, а ее дочь Онори - слева. На второй фотографии из этой серии Альба позирует слева, а рядом с ней Онор со своими друзьями.

Джессика воспитывает троих детей со своим мужем Кэшем Уорреном - 16-летнюю Онор, 12-летнюю Хейвен и шестилетнего Хейса.

В июне Альба поделилась со сторонними СМИ, что не хотела бы, чтобы ее дети последовали по ее стопам, что касается карьеры. Если они захотят работать в индустрии развлечений, Альба предпочитает, чтобы они оставались за камерой, например, в качестве продюсера или сценариста.

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