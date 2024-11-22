Эволюция театра от обрядового действа до иммерсивного спектакля. В Таллинне пройдет лекция Артема Гареева

Эта лекция посвящена увлекательной истории театра, его развитию и трансформации на протяжении веков. В ходе лекции мы пройдем путь театра от его зарождения до наших дней, проследив, как менялась его роль в обществе, имидж, восприятие и вид.
Презентация будет сопровождаться фотографиями и иллюстрациями ключевых фигур театрального искусства, примерами различных жанров — от классических постановок до экспериментальных форм. Вы узнаете о знаковых событиях, повлиявших на театральное искусство, и увидите, как театр шаг за шагом эволюционировал, отражая изменения в культуре и обществе.
Не упустите возможность заглянуть за кулисы истории и увидеть, как театр стал тем, чем он является сегодня!
Артем Гареев - режиссер, актер, педагог, руководитель творческого пространства „PUNKT“, лауреат премии союза театральных деятелей Эстонии в номинации „Лучший театральный режиссер Эстонии“.
Среди режиссерских работ:
Эта лекция посвящена увлекательной истории театра, его развитию и трансформации на протяжении веков. В ходе лекции мы пройдем путь театра от его зарождения до наших дней, проследив, как менялась его роль в обществе, имидж, восприятие и вид.
Презентация будет сопровождаться фотографиями и иллюстрациями ключевых фигур театрального искусства, примерами различных жанров — от классических постановок до экспериментальных форм. Вы узнаете о знаковых событиях, повлиявших на театральное искусство, и увидите, как театр шаг за шагом эволюционировал, отражая изменения в культуре и обществе.
Не упустите возможность заглянуть за кулисы истории и увидеть, как театр стал тем, чем он является сегодня!
Артем Гареев - режиссер, актер, педагог, руководитель творческого пространства „PUNKT“, лауреат премии союза театральных деятелей Эстонии в номинации „Лучший театральный режиссер Эстонии“.
Среди режиссерских работ:
Спектакль „Война еще не началась“ творческое пространство PUNKT (2024)
Спектакль „Madisoni maakonna sillad“ Rakvere teater (2024)
Спектакль „Август: Графство Осейдж“ Русский театр (2022)
Проект А. Курейчик „БЕЛАРУСЬ 2020“ независимый проект(2021)
Театральный Концерт „С любимыми не расставайтесь…“ Русский театр (2020)
Спектакль „Enigma variatsioonid“ Linnateater (2019)
Спектакль „Хор Харона“ Русский театр (2019)
Спектакль „Будет/ Не будет. Эстония через 100 лет“ Русский театр (2018)
Юбилейный концерт посвященный 70-летию Русского театра Эстонии (2018)
Спектакль „Бред вдвоем“ Русский театр (2017)
Спектакль „Враг“ по роману Амели Нотомб „Косметика врага“ Русский театр (2008)
Билеты можно посмотреть здесь.