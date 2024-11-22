Эволюция театра от обрядового действа до иммерсивного спектакля. В Таллинне пройдет лекция Артема Гареева

Эта лекция посвящена увлекательной истории театра, его развитию и трансформации на протяжении веков. В ходе лекции мы пройдем путь театра от его зарождения до наших дней, проследив, как менялась его роль в обществе, имидж, восприятие и вид.

Презентация будет сопровождаться фотографиями и иллюстрациями ключевых фигур театрального искусства, примерами различных жанров — от классических постановок до экспериментальных форм. Вы узнаете о знаковых событиях, повлиявших на театральное искусство, и увидите, как театр шаг за шагом эволюционировал, отражая изменения в культуре и обществе.

Не упустите возможность заглянуть за кулисы истории и увидеть, как театр стал тем, чем он является сегодня!

Артем Гареев - режиссер, актер, педагог, руководитель творческого пространства „PUNKT“, лауреат премии союза театральных деятелей Эстонии в номинации „Лучший театральный режиссер Эстонии“.

Среди режиссерских работ:

Эта лекция посвящена увлекательной истории театра, его развитию и трансформации на протяжении веков. В ходе лекции мы пройдем путь театра от его зарождения до наших дней, проследив, как менялась его роль в обществе, имидж, восприятие и вид.

Презентация будет сопровождаться фотографиями и иллюстрациями ключевых фигур театрального искусства, примерами различных жанров — от классических постановок до экспериментальных форм. Вы узнаете о знаковых событиях, повлиявших на театральное искусство, и увидите, как театр шаг за шагом эволюционировал, отражая изменения в культуре и обществе.

Не упустите возможность заглянуть за кулисы истории и увидеть, как театр стал тем, чем он является сегодня!

Артем Гареев - режиссер, актер, педагог, руководитель творческого пространства „PUNKT“, лауреат премии союза театральных деятелей Эстонии в номинации „Лучший театральный режиссер Эстонии“.

Среди режиссерских работ: