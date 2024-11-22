Культура
22.11.2024, 19:00

Эволюция театра от обрядового действа до иммерсивного спектакля. В Таллинне пройдет лекция Артема Гареева

 
Лекция Гареева
Лекция Гареева
ФОТО: Erakogu

27 ноября в Доме Хопнера состоится лекция Артема Гареева „Эволюция театра от обрядового действа до иммерсивного спектакля“.

Эта лекция посвящена увлекательной истории театра, его развитию и трансформации на протяжении веков. В ходе лекции мы пройдем путь театра от его зарождения до наших дней, проследив, как менялась его роль в обществе, имидж, восприятие и вид.

Презентация будет сопровождаться фотографиями и иллюстрациями ключевых фигур театрального искусства, примерами различных жанров — от классических постановок до экспериментальных форм. Вы узнаете о знаковых событиях, повлиявших на театральное искусство, и увидите, как театр шаг за шагом эволюционировал, отражая изменения в культуре и обществе.

Не упустите возможность заглянуть за кулисы истории и увидеть, как театр стал тем, чем он является сегодня!

Артем Гареев - режиссер, актер, педагог, руководитель творческого пространства „PUNKT“, лауреат премии союза театральных деятелей Эстонии в номинации „Лучший театральный режиссер Эстонии“.

Среди режиссерских работ:

Эта лекция посвящена увлекательной истории театра, его развитию и трансформации на протяжении веков. В ходе лекции мы пройдем путь театра от его зарождения до наших дней, проследив, как менялась его роль в обществе, имидж, восприятие и вид.

Презентация будет сопровождаться фотографиями и иллюстрациями ключевых фигур театрального искусства, примерами различных жанров — от классических постановок до экспериментальных форм. Вы узнаете о знаковых событиях, повлиявших на театральное искусство, и увидите, как театр шаг за шагом эволюционировал, отражая изменения в культуре и обществе.

Не упустите возможность заглянуть за кулисы истории и увидеть, как театр стал тем, чем он является сегодня!

Артем Гареев - режиссер, актер, педагог, руководитель творческого пространства „PUNKT“, лауреат премии союза театральных деятелей Эстонии в номинации „Лучший театральный режиссер Эстонии“.

Среди режиссерских работ:

  • Спектакль „Война еще не началась“ творческое пространство PUNKT (2024)

  • Спектакль „Madisoni maakonna sillad“ Rakvere teater (2024)

  • Спектакль „Август: Графство Осейдж“ Русский театр (2022)

  • Проект А. Курейчик „БЕЛАРУСЬ 2020“ независимый проект(2021)

  • Театральный Концерт „С любимыми не расставайтесь…“ Русский театр (2020)

  • Спектакль „Enigma variatsioonid“ Linnateater (2019)

  • Спектакль „Хор Харона“ Русский театр (2019)

  • Спектакль „Будет/ Не будет. Эстония через 100 лет“ Русский театр (2018)

  • Юбилейный концерт посвященный 70-летию Русского театра Эстонии (2018)

  • Спектакль „Бред вдвоем“ Русский театр (2017)

  • Спектакль „Враг“ по роману Амели Нотомб „Косметика врага“ Русский театр (2008)

Билеты можно посмотреть здесь.

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