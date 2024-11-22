Картину Марка Ротко „Нарва“ продали c аукциона за 32,5 млн долларов

На аукционе Sotheby’s в Гонконге картину Марка Ротко Без названия (Желтый и синий), созданную в 1954 году, продали за 32,5 миллиона долларов. Это произведение стало самым дорогим лотом вечера.

Юлия Ауг поделилась новостью Александра Опенко о продаже картины Марка Ротко в своем Facebook. Опенко с юмором предложил назвать её символичным именем — „Нарва“, намекая на сходство цветов полотна с флагом Нарвы.

Полотно высотой почти 2,5 метра ранее принадлежало известным коллекционерам, включая американского банкира Пола Меллона и французского бизнесмена Франсуа Пино. В 2015 году работа была реализована на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за 46,5 миллиона долларов, а затем находилась в собственности финансиста Джо Лоу, впоследствии обвиненного в мошенничестве. Теперь картина оказалась в руках нового частного коллекционера.

Среди других заметных лотов аукциона выделились „Шляпа“ Яой Кусамы, проданная за 5,6 миллиона долларов, и „Красное, белое и черное“ Джорджа Кондо (2014), ушедшее за 2,6 миллиона долларов.

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