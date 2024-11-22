ФОТО | Что творят! В Старом городе устроили кипиш для съемок экшн-фильма

Движение на улицах Нунне и Суур-Клоостри было нарушено: и автомобили, и пешеходы на несколько минут встали в пробке. Причиной этого стали съемки испанского эешн-фильма, которые проходят в Таллинне. На мощеных улицах города снималась сцена погони на автомобилях и мотоциклах.

Кипиш был и на Башенной площади, где были припаркованы автомобили, необходимые для съемок. На месте событий регулировщики регулировали движение.

Фильм - испанский боевик, по сюжету которого бесследно исчезают послы, проживающие в разных странах. Испанские спецагенты отправляются искать их следы и таким образом оказываются в Таллинне.

Фильм называется „Зета“, режиссер - Дани де ла Торре. В главной роли снялся Марио Касас, а также Мариэла Гаррига, Нора Навас и Луис Захера.

Как стало известно Kroonika, наряду с Эстонией съемки также проходят в Испании и Бразилии. Фильм будет доступен в стриминговом сервисе Amazoni в следующем году.

Ранее на Нарвском шоссе снималась сцена погони мотоцикла и автомобиля, в сцене также участвовал трамвай.

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