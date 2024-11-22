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22.11.2024, 13:00

Нашел любовь в России: бывший вице-мэр Таллинна и бизнесмен Андерс Цахкна женился на уроженке Петербурга

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Андерс Цахкна
Андерс Цахкна
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Бывший вице-мэр Таллинна, ныне ушедший из политики и занимающийся бизнесом в сфере здравоохранения Андерс Цахкна (54) успел связать себя узами брак с Мариной Зимой Цахкна (39) из Санкт-Петербурга - пара поженилась после начала полномасштабной войны в Украине. Марина Зима даже успела поблистать на местных и международных конкурсах красоты.

Марина Зима Цахкна приняла участие в конкурсе „Миссис Эстония 2024“, организованном Тийной Янтсон в августе, и завоевала титул „Миссис Элегантная Эстония“. По словам Тийны Янтсон, Марина Зима также представляла Эстонию на крупном международном модельном конкурсе в Испании - The Best Model Of Universe, где заняла 5-е место в своей возрастной группе в конкурсе бикини. В этом конкурсе участвовало 54 человека. Совсем недавно Марина Зима приняла участие в конкурсе красоты Shining Queen, организованном Дианой Верман, где завоевала главный титул - Mrs Shining Queen Estonia 2024.

„Мы поженились с Мариной Зимой 10 августа 2022 года“, - подтверждает Андерс Цахкна. „Она родом из Санкт-Петербурга, и нас свело вместе ее искусство. Я посмотрел ее картины в интернете и заказал у нее одну из них. После этого мы поддерживали связь, пока она не переросла в нечто большее“.

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